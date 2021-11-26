ВИЗАНТИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК

Ведущее российское византиноведческое периодическое издание.

Ежегодник появился в конце XIX века, чтобы собрать воедино и предоставить для всеобщего обозрения информацию о работах по истории и культуре Византийской империи и других стран византийского культурного ареала. Основной массив данных составляют работы отечественных и зарубежных авторов, опубликованные на русском языке. Кроме того, учитываются публикации российских византинистов, выходящие на иностранных языках. Хронологические рамки - с IV по XV в. Тематические рамки самые широкие, включая работы по филологии и лингвистике, искусствоведению и археологии, патрологии и богословию, этнографии, географии и проч. Помимо монографий и статей учитываются тезисы докладов и краткие сообщения, а также рецензии, авторефераты и диссертации . Работы по возможности сопровождаются аннотациями и краткими комментариями с указанием появившихся на них рецензий.

В состав редколлегии входят: д.и.н. Л. А. Беляев, д.и.н. М. В. Бибиков (зам. отв. редактора), д.иск. В. Н. Залесская, А. М. Крюков (отв. секретарь), д.и.н. Г. Е. Лебедева, член-корр. РАН И. П. Медведев (зам. отв. редактора), д.и.н. М. А. Поляковская, д.иск. О. С. Попова, член-корр. РАН В. В. Седов, член-корр. РАН Б. Н. Флоря, д.и.н. А. А. Чекалова, д.и.н. Р. М. Шукуров.

Византийский временник