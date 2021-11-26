ВЕРХОТУРЬЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Краеведческий музей в городе Верхотурье.

Музей расположен в деревянном доме, построенном без единого гвоздя. По легенде этот дом был выстроен специально для Григория Распутина , который намеревался лечить здесь царевича Алексея.

Залы краеведческого музея Верхотурья (Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник) посвящены истории и архитектуре города, а также уже давно не работающему Верхотурскому заводу коньков. Музей интересен тем, что сохранил в себе сам дух древности - экспозиция не обновлялась около 30 лет.

Иллюстрации:

Краеведческий музей в городе Верхотурье.