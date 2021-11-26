ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович

Родился 26.04.1939, г. Ленинград. Окончил факультет международных отношений МГИМО МИД СССР (восточное отделение) в 1962 г.; Каирский университет в 1960-1961 гг.

Докторская диссертация : Эволюция социально-политической структуры Саудовской Аравии 1745-1973 гг. (Институт востоковедения АН СССР, 1981).

Почетный президент Института Африки РАН (ИАфр РАН) (с 2015). Заведующий кафедрой африканистики и арабистики Российского университета дружбы народов (РУДН) (с 2013). Директор Института Африки РАН (1992-2015). Специальный представитель Президента России по связям с главами африканских государств (20 февраля 2006 года — 20 марта 2011 года).

Президент Центра цивилизационных и региональных исследований РАН. Член Научного совета при Совете Безопасности РФ. Член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Член Совета по внешней политике МИД России. Член научного совета Российского совета по международным делам. Председатель Научного совета РАН по проблемам экономического, социально-политического и культурного развития стран Африки. Главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня» (с 1998). Член редакционного совета международного журнала Social Evolution & History. Член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН.

Область интересов : Средняя Азия; Ближний Восток; Африка; арабо-израильский конфликт; межд. отношения; безопасность; национальные интересы; ислам. Приватизация в России, Средней Азии, в арабских странах.

Сочинения: Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М, 1993 (пер.: англ, яз., араб, яз.);

История Саудовской Аравии от середины 18 в. до конца 20 в. М., 1994 (пер.: араб, яз.).

Африка и вызовы XXI в. — М., 2012. Рецепты арабской весны. — М.: Алгоритм, 2012 г. King Faisal of Saudi Arabia. Personality, Faith and Times. — London, 2012.

Король Фейсал. Личность. Эпоха. Вера. (на араб. языке). — Бейрут, 2012.

Король Фейсал. Личность. Эпоха. Вера. — М., 2010.

Египет и египтяне. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 2008.