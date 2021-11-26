ВАЛЕЕВ Рамиль Миргасимович

Родился 28.08.1955 в дер. Каркали Лениногорского р-на респ. Татарстан. Окончил Казанский государственный университет (КГУ) в 1981 г. по специальности «историк-преподаватель» (1981 год). В 1981—1984 годах обучался в аспирантуре , кандидат исторических наук (1986), тема диссертации «Востоковед Г. С. Саблуков и проблемы исламоведения (50-80-е гг. ХIХ в.)».

В 1984—1988 годах — начальник отдела Министерства культуры Татарской АССР. С 1988 года на работе в Казанском университете, с 1997 года — доцент. В 1999 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук , тема «Казанское востоковедение: истоки и развитие (ХIХ в. — 20-е гг. ХХ в.)».

Профессор (2000 год). В 2003—2014 годах — заведующий кафедрой истории и культуры Востока Института востоковедения КГУ. В 1997—2010 годах начальник Управления высшего и среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. В 2010—2015 годах — директор Института Татарской энциклопедии Академии наук Татарстана.

В настоящее время профессор кафедры востоковедения и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

Участник Всероссийских съездов востоковедов (г. Элиста, 1997; Казань, 1997), Международного конгресса востоковедов (Будапешт, 1997). Действительный член Международной тюркской академии и Академии гуманитарных наук.

Область интересов : История Востока, отечественное востоковедение

Сочинения : Автор более 170 научных работ.

Из истории казанского востоковедения середины – второй половины XIX в.: Г.С. Саблуков – тюрколог и исламовед. Казань, 1993;

Казанское востоковедение: истоки и развитие (XIX в. – 20-е гг. XX в.). Казань, 1998;

Казань и Казанский университет в системе историко-культурных связей России со странами Востока в новое время // Диалог культур народов России, Сибири и стран Востока. Иркутск, 1998. Кн. 1;

О некоторых итогах и перспективах изучения истории российского востоковедения // Бюллетень и материалы 2-го Всероссийского съезда востоковедов. М., 2000;

Традиции иранистики в Казанском университете (XIX век) // Россия и Иран: Иранистика в Татарстане: Сб. ст. М., 2001.

Российское университетское востоковедение в архивных документах: центры, события и наследие (XIX — нач. XX вв.) / Р. М. Валеев, Д. Е. Мартынов. — Казань: Казанский государственный университет, 2009. — 115 с.

Российско-китайские отношения в XVII — первой половине XIX вв.: Очерки отечественной историографии (40-80е гг. ХХ в.) — Казань: Казан. ун-т, 2011. — 148 с. (в соавт.)

Эпистолярное наследие Н. Ф. Катанова. — Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2012. — 72 с. (в соавт.)