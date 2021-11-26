ВАГОН-МУЗЕЙ

Вагон-музей был создан в 1984 году.

Основан по инициативе сотрудников Центрального музея Октябрьской железной дороги .

Первоначально экспозиция располагалась в старом вагоне № 129, затем она была перенесена в списанный пассажирский вагон производства ГДР. Были внесены изменения в экспозицию, улучшены служебно-бытовые помещения. Экспозиция вагона-музея постоянно обновляется. В нее добавляются новые материалы из жизни ОАО «РЖД», освещаются наиболее значимые события, происходящие на Октябрьской дороге.

Иллюстрации:

Вагон-музей.