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ВАГОН-МУЗЕЙ
Вагон-музей был создан в 1984 году.
Основан по инициативе сотрудников Центрального музея Октябрьской железной дороги.
Первоначально экспозиция располагалась в старом вагоне № 129, затем она была перенесена в списанный пассажирский вагон производства ГДР. Были внесены изменения в экспозицию, улучшены служебно-бытовые помещения. Экспозиция вагона-музея постоянно обновляется. В нее добавляются новые материалы из жизни ОАО «РЖД», освещаются наиболее значимые события, происходящие на Октябрьской дороге.
Иллюстрации:
Вагон-музей.
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