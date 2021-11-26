УСТЬ-КУБИНСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Усть-Кубинский районный историко-этнографический музей расположен в здании бывшей каменной церкви Преображения Господня, построенной в 1890 году.

Музей Устья - один из культурных центров района, его визитная карточка. С музея начинается первое знакомство с древним краем. 8 июля 1995 года в культурной жизни Усть-Кубинского района произошло важное событие - был открыт Усть-Кубинский районный этнографический музей.

Усть-Кубинский районный краеведческий музей создан на базе Усть-Кубинского районного историко-этнографического музея на основании Постановления Главы Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области «О создании муниципального учреждения культуры «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» № 222 от 02.05.2006 года. Филиалом музея является «Никольский парк» (усадебный парк помещиков Межаковых XVIII века).

Основные виды деятельности музея: научно-фондовая, экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская, научно-просветительская, научно-методическая. Основной фонд музея в настоящее время составляет 2582 единицы хранения.

Экспозиции:

- Интерьер купеческой гостиной конца XIX - начала XX веков; - Устьянское стекло конца XIX - первой половины XX веков; - История лодки; - Художественные промыслы Устьянщины XIX - первой половины XX веков: устьянский рог, Закуштский гончарный промысел, кружевной промысел; - Памятники древнерусского искусства XVIII-XIX веков; - Предметы быта, домашняя и хозяйственная утварь, традиционный женский костюм Кадниковского уезда конца XIX - начала XX веков.

Иллюстрации:

Усть-Кубинский районный историко-этнографический музей.