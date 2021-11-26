УЧАЕВ Антон Николаевич

Родился в 1978 г. Окончил Саратовский государственный университет в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Экономика и вооруженные силы Канады в годы Второй мировой войны (Саратов, 2003).

Работал ассистентом кафедры истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета.

В настоящее время доцент кафедры философии и политологии Факультета социально-политического менеджмента Саратовского социально-экономического института (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

Область интересов : Военная история Канады.

Сочинения: Оборона Гонконга и рейд на Дьепп – роль канадских частей // Новая и новейшая история: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 20. Саратов, 2002;

Армия Канады во Второй мировой войне // Переосмысление Канады: Кросс-культурные размышления о канадском обществе: Сб. ст. Волгоград, 2002;

Боевые награды канадских вооруженных сил периода Второй мировой войны // Канадский ежегодник. М., 2002;

Возможности использования интернет-сайта канадских ветеранов в качестве источника по Второй мировой войне // Новый век: история глазами молодых. Вып.1. Саратов, 2003.