ТЮРИН Владимир Ильич

Родился в 1938 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1960 г.

Кандидатская диссертация : Аграрная политика правительства Пакистана (Институт востоковедения АН СССР, 1969).

Докторская диссертация : Панджабская деревня Пакистана на рубеже 1950-1960-х годов: класс-сословие крестьянство и различные группы помещичьего класса (опыт использования математических методов исследования)» (Саратов, 1998).

Доктор исторических наук. Работал профессором кафедры истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета.

Член Ассоциации востоковедов.

Область интересов : Аграрная история стран зарубежного Востока, общественная мысль стран зарубежного Востока, сионизм.

Сочинения: Панджабское крестьянство на рубеже 1950-60-х годов (опыт использования математических методов исследования) Саратов, 1998;

Панджабская деревня Пакистана в XX веке: проблемы историографии. Саратов, 2000;

Философские основы сионизма: Учебное пособие. Саратов, 2002.;

Моше Гесс – провозвестник «Субботы истории» // Новая и новейшая история: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2002. Вып. 20.