ТРЕТЬЯКОВА Марина Владимировна
Родилась в 1961 г. Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1984 г.
Кандидатская диссертация: Франческо Соранцо как представитель венецианской дипломатии рубежа XVI – XVII в. (Московский государственный педагогический институт, 1995).
Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета (ранее Арзамасский государственный педагогический институт).
Область интересов: История Венеции XVI в., венецианская дипломатия.
Сочинения: К вопросу о венециано-испанских отношениях второй половины XVI-начала XVII вв. // Дискус. проблемы российской истории: Матер. III межвуз. конференции. Арзамас, 1998;
Богатые и бедные в Лондоне // Англия и Уэльс в период позднего средневековья. Арзамас, 1999. (в соавт.);
Франческо Соранцо – венецианский патриций XVI века // Человек XVI столетия. М., 2000;
Английская тема в донесениях венецианских послов XVI-XVII вв. // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;
Основатели Английской Московской компании и попытки проникновения венецианцев на Восток // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2002;
Праздники и культ государства в Венеции // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 2;
К вопросу о маршрутах венецианских послов // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 3.