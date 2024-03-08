ТРЕПАВЛОВ, ВАДИМ ВИНЦЕРОВИЧ

Трепáвлов, Вадим Винцерович (10.12.1960, Свердловск — 31.03.2023, Москва) — российский историк, тюрколог, востоковед. Из семьи инженера-химика. В 1983 окончил с отличием исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В 1984–1987 учился в аспирантуре Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН, ИРИ РАН), в котором работал с 1989 до конца жизни. В 1988 защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политическая преемственность в государственном строе Монгольской империи в XIII в.», посвященную исследованию кочевых традиций монголов и их использования Чингисханом при завоевании соседних народов и создании Монгольской империи . Диссертация послужила основной первой монографии Т. («Государственный строй Монгольской империи XIII в. (проблема исторической преемственности)». М., 1993). В январе 1997 возглавил Центр истории народов России и межэтнических отношений ИРИ РАН.

В фундаментальной докторской диссертации «История Ногайской Орды» (2002), базирующейся на анализе обширного комплекса восточных, русских и западноевропейских источников, выполнил комплексное исследование истории крупного средневекового государства, располагавшегося на территории современных России и Казахстана («История Ногайской Орды». М., 2001; 2-е изд., СПб., 2017; 3-е изд., М., 2020). Позднее опубликовал выявленные им в фондах РГАДА источники по взаимоотношениям Московского государства и Ногайской Орды 2-й половины XVI в. («Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой (1576 г.)». М., 2003; «Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг.». Казань, 2006).

Последующие труды посвятил изучению истории Золотой Орды и ряда государств, ставших ее наследниками («Золотая Орда в XIV столетии». М., 2010; «Большая Орда — Тахт эли. Очерки истории». Тула, 2010; «Сибирский юрт после Ермака. Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш». М., 2012; «„Орда самовольная”. Кочевая империя ногаев XV–XVII вв.». М., 2013; «Степные империи Евразии. Монголы и татары». М., 2015).

Одновременно работал над исследованиями, включившими в себя много­гранный анализ восприятия народами России, главным образом Поволжья, Сибири и Сев. Кавказа, в XV–XVIII вв. верховной власти («„Белый царь”». Образ монарха в представлении о подданстве у народов России в XV–XVIII вв.». М., 2007; 2-е изд. СПб., 2017), символических признаков подданства в Московском государстве и Российской империи в XVI–XIX вв., складывавшихся в ходе формирования многонационального государства и иллюстрировавших политическое единство и этнокультурное разнообразие его населения («Символы и ритуалы в этнической политике России XVI–XVIII вв.». СПб., 2018), интеграции сибиро-татарских элит в аристократические круги России («Сибирские царевичи в истории России». СПб., 2018 (в соавт. с А. В. Беляковым)).

Последняя монография Т. объединила в себе несколько работ и интервью, позволяющих проследить три этапа преемственности государственных образований, под властью которых оказывалось полиэтничное население обширных территорий Евразии в XIII–XIX вв. («Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды к Российскому государству». СПб., 2021).

С 2013 являлся членом экспертного совета ВАК РФ по истории, в 2020–2023 — председателем международной Ассоциации исследователей Золотой Орды. В 2022 был избран членом-корреспондентом РАН.

Способствовал популяризации знаний о тюркско-татарских государствах, истории вхождения народов и регионов в состав Российского государства, успешно сочетал научную, организационно-административную и преподавательскую деятельность. Входил в состав редколлегий ведущих российских журналов.

Лит. : Ускенбай К. Юбилей ученого. Вадиму Винцеровичу Трепавлову — 60 лет // Археология Казахстана. 2020. № 3(9). С. 144–158; Институт российской истории РАН 1936–2021 гг. Очерк истории. Биобиблиографический словарь. М., 2021. С. 533–534. Дж. Я. Рахаев.