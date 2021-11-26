ТОГОЕВА Ольга Игоревна

Родилась в 1970 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1992 г. 1993–1994 – учеба в аспирантуре университета Paris I-Panthéon-Sorbonne (Париж, Франция). Защита D.E.A. (diplôme d’études approfondies).

Кандидатская диссертация : Понятия «преступление» и «наказание» в уголовном праве и судопроизводстве Франции в XIII-XV вв.» (МГУ, 1996).

В 2013 г. защитила докторскую диссертацию «Формирование культа святой Жанны д`Арк и политическая культура Франции : XV-XIX вв.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра «История частной жизни и повседневности» Института всеобщей истории РАН.

Ответственный секретарь альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории».

Член Лаборатории исторической, социальной и культурной антропологии (ЛИСКА) при Саратовском Государственном Университете.

Область интересов : История средневековой Франции, право и судопроизводство, ранние ведовские процессы, феномен Жанны д’Арк, методологические проблемы (микро- и макроанализ).

Сочинения: «Истинная правда». Языки средневекового правосудия. М.: Наука, 2006. 333 с.

Пространство рукописи. От формы внешней к форме внутренней / Отв. ред. О.И. Тогоева, И.Н. Данилевский. М.: ИВИ РАН, 2010. 188 с.

Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей / Под ред. О.И. Тогоевой и И.Н. Данилевского. М., 2011. 318 с.

От текста к реальности. (Не)возможности исторических реконструкций. Сб. статей / Под ред. О.И. Тогоевой и И.Н. Данилевского. М., 2012. 218 с.

Ретроспективная информация источников: образы и реальность. Сб. статей / Отв. ред. О.И. Тогоева, И.Н. Данилевский. М., 2013. 244 с.

Событие-образ-реконструкция. Историко-художественные тексты как основа исторической реконструкции. Коллективная монография / Отв. ред. О.И. Тогоева, И.Н. Данилевский // ЭНОЖ «История». 2013. № 4. (28 а.л.): http://www.history.jes.su/issue.2013.4.11.6-22