СУПОНИЦКАЯ Ирина Марковна
Родилась 31.12.1939, г. Москва. Окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института, аспирантуру в ИВИ АН СССР в 1969 г.
Кандидатская диссертация: Монополии и антимонополистическое движение в США, 1880-1890 гг. (1972).
Докторская диссертация: Рабовладельческий Юг США, 1840-1860 гг. (1999).
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исторической антропологии Института всеобщей истории РАН.
Член российской Ассоциации изучения США.
Область интересов: Специфика цивилизации США, историография, региональная история США, компаративистика.
Сочинения: Монополии и антимонополистическое движение в США в конце Х1Х в. М., 1991;
Юг США в ХIХ в. (историографический обзор). М., 1990;
Антиномия американского Юга: свобода и рабство. М., 1998;
Американская клиометрия // История и историки, 1978. М., 1981;
М.Вебер о США // Восприятие США по обе стороны Атлантики. М., 1997;
Север и Юг США: среда и общество // Цивилизации: Сб. М., 1997;
Россия и США: сравнение систем // Континент. 1998. № 3;
Южанин: рыцарь или янки? // Одиссей, 1999. М., 1999;
Русский помещик и американский плантатор // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы. М., 2003;
Успех и удача: труд в американском и российском обществе // Вопросы философии. 2003. № 5;
Почему произошла Гражданская война? // Конфликт и консенсус в американском обществе: теория и практика: Материалы VIII Международной конференции / Ассоциации изучения США, Москва, февраль 2003 г. М., 2004.
Равенство и свобода: Россия и США. Сравнение систем. М., 2010.