СТАРАЯ САРЕПТА, МУЗЕЙ

Историко-этнографическийи архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» представляет собой уникальный архитектурный ансамбль колонии гернгутеров (моравских братьев) второй половины XVIII-XIX веков на территории Российской Федерации .

В XVIII-XIX веках Сарепта являлась экономическим, духовным, научным и культурным центром Юга России.

Сарептяне первыми в регионе начали выращивать горчицу, картофель, табак и другие виды сельскохозяйственных культур. Сарептский бальзам, ткань «сарпинка», горчичный порошок и масло были известны далеко за пределами России. Сегодня музей-заповедник «Старая Сарепта» - крупный культурный, туристический и научно-исследовательский центр региона. Он занимает площадь в 7,1 га, включает 27 строений, из которых 23 - федеральные памятники XVIII-XIX веков. Музей-заповедник проводит межрегиональные научные конференции, «круглые столы» и семинары, издает областную газету межнационального общения «Новости Сарепты», организует фестивали национальных культур, ярмарки народного творчества и промыслов. В музее работает немецкая библиотека, а также действует молодежно-досуговый центр «клуб Гличъ».

В музее действуют постоянные экспозиции, посвященные истории поселения Сарепты, а также временные выставки по разным тематикам. Старая Сарепта совместно с клубом «Гличъ» и немецкой библиотекой проводит развивающие интерактивные программы для детей, которые знакомят с традициями, культурой и бытом не только немцев, но и других народов Нижнего Поволжья.

Иллюстрации:

«Историко-этнографическийи архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».