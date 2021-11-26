СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ БИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ БИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

В 2010 году исторический факультет и факультет социальной педагогики и психологии вышли на новый виток развития в связи с образованием на их базе Социально-гуманитарного института (СГИ) при БирГСПА. Новое структурное подразделение академии объединило под своим крылом два отделения: историко-гуманитарное (бывший исторический факультет) и отделение социальной педагогики и психологии (бывший факультет социальной педагогики и психологии). Возглавил институт профессор, доктор исторических наук Рамзиль Борисович Габдулхаков.

В мае 2012 года решением института переименован в социально-гуманитарный факультет в связи с реорганизацией ВУЗа.