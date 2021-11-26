СМАГИНА Светлана Александровна

Сочинения :

Вторая мировая война в современном восточноевропейском кинематографе (на примере современного кинематографа Чехии) // в кн. Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов стран-участниц второй мировой войны). М., 2015;

Смагина С. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка на примере отечественного кинематографа второй половины 1960-х – 1980х годов. М., 2015.