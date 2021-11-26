СИБИРСКИЙ МУЗЕЙ СПОРТА

Историко-спортивный музей Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Открытие музея состоялось 30 ноября 1995 года.

Идея создания музея определялась спецификой вуза - показать достижения олимпийского и физкультурно-массового движения в Сибири, центром которого является СибГУФК.

Ценности музея определяются его фондом, в котором находятся документы, именные вещи, фотографии, предметы спортивного снаряжения и инвентаря, медали , кубки и дипломы победителей соревнований по различным видам спорта от регионального уровня до Олимпийских игр.

В музее можно увидеть забавные игрушки-талисманы Олимпийских игр, Олимпийского музея (Лозанна) и раритеты - беговые и фигурные коньки 1914 года, олимпийский факел Московской Олимпиады 1980 года, письмо президента МОК Х. А. Самаранча. В экспозиции представлены серебряный кубок по лыжным гонкам, велосипед первого олимпийского чемпиона-омича Г. Комнатова, сабля серебряного призера Олимпийских игр В. Баженова и спортивное снаряжение двукратного олимпийского чемпиона по боксу А. Тищенко. Все эти и многие другие экспонаты, а также атмосфера в музее, викторины и конкурсы вызывают большой интерес у посетителей музея всех возрастов.

Иллюстрации:

Историко-спортивный музей Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.