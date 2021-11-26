ШАШИНА Елена Борисовна

Родилась 28.12.1966, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1990 г.

Кандидатская диссертация : Основные тенденции развития россиеведения в США, 1960 – начало 1990-х годов (МГУ, 1993).

Кандидат исторических наук. Работала научным сотрудником Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН .

Учителя : акад. И.Д. Ковальченко, проф. Н.Б. Селунская.

Область интересов : Новая и новейшая история США.

Сочинения: Основные тенденции развития женской истории в США (1970-90) // Американский ежегодник, 1998. М., 1999;

Женская история в Соединенных Штатах Америки: Краткий обзор // Общественные науки и современность. М., 2000, № 4;

"The Most Industrious Sex", или становление американской цивилизации через призму женской истории // Американская цивилизация как ист. феномен. М., 2001;

Американские женщины и политика: мечты и реальность // Американский ежегодник, 2002. М., 2004.