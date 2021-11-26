ШАРОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в Москве. В 1989 г. окончила Московский государственный историко-архивный институт.

Кандидат исторических наук (1994), Работала старшим преподавателем, доцентом кафедры всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ.

Доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики".

Область интересов : история и историография западноевропейского средневековья.

Сочинения: Antonina Sharova. Russia and Great Britain in the Historian's Fate: Alexander Savin / Working papers by Издательский дом НИУ ВШЭ. Series WP "Working Papers of Humanities". 2013. No. 20.

Шарова А. В. Университетское сообщество и власть в начале XX века. (по материалам дневниковых записей А. Н. Савина) // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: Вопросы образования. Языки и специальность. 2010. № 18. С. 270-287.

Шарова А. В. Новая работа о крестовых походах. (Рец.: Geoffrey Hindley. The Crusades. Islam and Christianity in the struggle for world supremasy /UK 2003, USA, 2004) // Кентавр. 2005. № 2. С. 310-314.

Шарова А. В. Кривые зеркала, или как предвидеть прорицание // Новый исторический вестник. 2001. № 2. С. 84-106.

Шарова А. В. Академик Е.А.Косминский о культурных связях России и Англии в XVI-XIX вв. (публикация и комментарии) // Исторический архив. 1994. № 6. С. 178-221.