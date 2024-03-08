СЕВОСТЬЯНОВ, ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Севостья́нов, Григорий Николаевич (23.03[05.04].1916, дер. Плешаково Донецкого округа Области вой­ска Донского, ныне Глубокинского района Ростовской обл. — 12.03.2013, Москва) — историк внешней политики США, советско-американских отношений, организатор науки. Лауреат Государственной премии СССР (1974). Академик АН СССР (1987). Сын погибшего в гражданскую вой­ну казачьего офицера-белогвардейца. Студент Грозненского нефтяного института (1935–1937), Новочеркасского политехнического института (1937–1940). В 1940 призван в армию; вышел из окружения, стал одним из видных организаторов партизанского движения в Белоруссии, заместителем командира партизанской бригады. В 1945–1947 — слушатель Высшей дипломатической школы МИД СССР. В 1948 поступил в аспирантуру Института истории АН СССР. После защиты кандидатской диссертации в 1950 — сотрудник этого института (с 1968 — Институт всеобщей истории), в 1968–1988 — заведующий сектором истории США и Канады. В 1971–1988 — ответственный редактор «Американского ежегодника», в 1982–2013 — главный редактор журнала «Новая и новейшая история». Председатель Научного совета РАН «История социальных реформ, движений и революций» (1988–2013). В 1994–1995 — первый заместитель, затем исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения истории РАН.

Ответственный редактор многих коллективных трудов, в том числе «Истории США» (в 4 т., 1983–1987). Один из инициаторов «архивной революции» после 1991 — рассекречивания документов советской истории. Научный редактор архивных публикаций: Россия и США: торгово-экономические отношения (1900–1930). М., 1996; Россия и США: экономические отношения (1917–1941). М., 1997; Дух Рапалло: советско-германские отношения (1925–1933). М., 1997; Россия и США: дипломатические отношения, 1900–1917. М., 1999; Москва — Рим: политика и дипломатия Кремля (1920–1939). М., 2002; Советско-американские отношения (1918–1939). В 3 т. М., 2009; Москва — Берлин: политика и дипломатия Кремля, 1920–1941. В 3 т. М., 2011; «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). В 10 т. М., 2001–2017 (член редколлегии).

Биобибл. : Материалы к биобиблиографии ученых. История. Вып. 30 / Cост. Ю. А. Рябчикова; авт. вступ. ст. А. О. Чубарьян. М., 2005.

Восп. : (совместно с В. И. Жуковской). За линией фронта: о партизанской бригаде «Чекист». Минск, 1981

Соч. : Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне Второй мировой вой­ны. М., 1961; Подготовка вой­ны на Тихом океане. Сентябрь 1939 — декабрь 1941 г. М., 1962; Дипломатическая история вой­ны на Тихом океане: От Пирл-Харбора до Каира. М., 1969; США и Франция в годы вой­ны 1939–1945: Из истории взаимоотношений. М., 1974; (cовм. с А. И. Уткиным). Томас Джефферсон. М., 1976; Европейский кризис и позиция США, 1938–1939. М., 1992; Москва–Вашингтон. Дипломатические отношения, 1933–1936. М., 2002; Москва — Вашингтон. На пути к признанию. 1918–1933. М., 2004. М. М. Сиротинская .