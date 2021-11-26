СЕРОВ Вадим Валентинович

Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета.

Родился 20.08.1966, г. Барнаул. Окончил Алтайский государственный университет в 1992 г.

Кандидат исторических наук , 1997 г. Докторская диссертация : «Финансовая политика императоров Ранней Византии в VI веке». (Тюменский госуниверситет, 2010 г. )

Доктор исторических наук, доцент (2000), профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета.

Область научных интересов :

История позднеантичного государства;

История европейского Средневековья;

источниковедение Рима и Византии.

Сочинения:

Автор более 50 работ по истории Поздней Римской империи и ранней Византии, нумизматике.

«Преторский» фоллис и налоговая политика Констанция II // Актуальные вопросы истории, историографии и межд. отношений: Сб. науч. ст. Барнаул, 1996;

Эволюция процедуры сбора налогов в ранней Византии в конце III – начале VI вв. // Античная древность и средние века. Вып. 30. 1999;

Финансовая политика ранневизантийского императора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2000;

Административная политика ранней Византии. I. Антикоррупционные меры // Античная древность и средние века. Вып. 31. 2000;

К вопросу о месте курий в ранневизантийском государстве: финансовый аспект // Византийский временник. Т. 60. 2001;

Principles of Justinian’s financial policy // XXe Congrès International des études byzantines. Pré-actes. III. Communications libres. Paris, 2001;

Периодизация финансовой политики императора Юстиниана I // Античная древность и средние века. Вып. 32. Екатеринбург, 2001.