САБЕННИКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Родилась в 1961 г. Окончила исторический факультет Саратовского государственного университета в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Русское освободительное движение в современной зап. историографии (конец XVIII – начало XIX вв.) (Институт российской истории РАН, 1990).

Докторская диссертация : Русская эмиграция (1917-1939): сравнительно-типологической исследование (Московский государственный областной университет, 2003).

Доктор исторических наук, заведующая сектором использования архивных документов отдела архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивоведения (ВНИИДАД).

Область интересов : Русская эмиграция: правовое положение, культура, наука.

Сочинения: Документы по истории русской политической эмиграции в архивах Франции // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. М. 1999;

М.И. Ростовцев и семинар Н.П. Кондакова (становление методов истории культуры) // Точное гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты. М., 1999;

Земско-городской комитет помощи русским беженцам за границей // Культурное наследие российской эмиграции. СПб., 1999;

Российская эмиграция и европейский выбор России // Открытая политика. 2000. № 1;

Зарубежная архивная Россика: список источников и литературы // Вестник архивиста. 1998–2000. № 1;

П.Н. Милюков и идеологические течения в эмиграции // П.И. Милюков: историк, политик дипломат. М., 2000;

Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. Тверь, 2002;

Die Russische Volksuniversität (R.N.U.) in Prag // Jahrbuch für Universitätsgeschichte. Stuttgart, 2004. B.7.