РОДИНА ЛЕНИНА,МУЗЕЙ

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина » является уникальным градостроительно-ландшафтным комплексом, занимающим 174 гектара в центральной части города и объединяющим в своих границах исторические, архитектурные и мемориальные памятники Симбирска-Ульяновска.

В городе находятся 175 памятников истории и культуры, и около 100 выявленных объектов культурного наследия из них 143 непосредственно располагаются на территории Музея-заповедника (31 объект федерального, 116 регионального и 28 муниципального значения).

В настоящее время на территории Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», представляющего собой музей под открытым небом, размещены 16 музеев, выставочный зал «На Покровской» и детский музейный центр, входящих в его структуру, несколько городских музеев, детские центральные художественный, музыкальный и хореографическая школы. Весомая часть объектов рядовой исторической застройки используется под жилье. Все они расположены в исторических зданиях, сохраненных для следующих поколений.

Музеи, входящие в состав Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», уникальны и неповторимы сами по себе, но увиденные и осмысленные как единое целое, они дают возможность современному человеку погрузиться в атмосферу старого города, ощутить ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать себя не молчаливыми посетителями, а свидетелями и участниками событий минувших лет.

Иллюстрации:

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».