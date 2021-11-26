ПУШКАРЁВА ВЕРА ВИКТОРОВНА

Родилась 05.07.1956. Окончила Удмуртский государственный университет в 1978 г.

Кандидатская диссертация : «Кризис цивилизации» и его влияние на политические процессы (1992).

Кандидат политических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории и международных отношений исторического факультета Удмуртского государственного университета.

Область интересов : Европа в международных отношениях и современные интеграционные процессы: новые тенденции в межд. отношениях.

Сочинения: Предел индустриального цикла в развитии современной цивилизации. (тезисы) // Третий межд. семинар «Золотая пропорция и проблемы гармоний систем». Ставрополь, 1994;

Коммунитарная политика в Европе // Государство и общество. 1999. № 2;

Отечественная историография о причинах югославского кризиса // Историк и его дело. Спец. выпуск. Ижевск, 2003;

Межпредметные связи и преемственность в преподавании истории межд. отношений // Образование в области межд. отношений в российском регионе: государственный стандарт и региональные особенности. Иваново, 2003.