ПОЗДЕЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 01.02.1934, г. Волоколамск Московской обл. Окончила исторический факультет МГУ в 1955 г.

Кандидатская диссертация : Внешняя политика Афин в 403-387 гг. до н.э. (МГУ, 1962).

Докторская диссертация : Роль московского книгопечатания первой пол. XVII в. в истории русской культуры (XVII-ХХ вв.) (МГУ, 1993).

В 1957-1971 гг. работала в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. С 1971 г. сотрудник ведущий научный сотрудник кафедры источниковедения исторического факультета МГУ. Создатель и руководитель Археографической группы, с 1991 г. - главный научный сотрудник Археографической лаборатории кафедры источниковедения отечественной истории, с 2002 г. - межкафедральной Археографической лаборатории.

С 2012 г. профессор кафедры истории Церкви, совмещает работу на кафедре с научным руководством деятельности Лаборатории.

Учителя : К.К. Зельин, Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков, А.И. Неусыхин.

Область интересов : Российская история, источниковедение, археография, книговедение, архивоведение, история народной культуры, история церкви.

Сочинения: Автор более 200 научных статей.

Каталог книг кириллической печати XV-XVII вв. Научной библиотеки Московского университета. М., 1980 (составление и научное редактирование, в соавторстве)

Славяно-русские рукописи XV-XVII вв. Научной библиотеки Московского университета (поступления1969-1978 гг.). Каталог. М., 1981 (составление, в соавторстве)

Коллекция старопечатных книг XVI-XVII вв. из собрания М.И.Чуванова. Каталог. М., 1982 (составление и научное редактирование)

Новые материалы для описания изданий Московского печатного двора. Первая половина XVII в. В помощь составителям Сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. Методические рекомендации. М., 1986 (составление)

Славяно-русские рукописи XIV-XVII вв. Научной библиотеки Московского университета. (Поступления1964-1984 гг.). Каталог. М., 1986 (в соавторстве)

Church Slavonic, Glagolitic and Petrine Civil Script Printed Books in the New York Public Library. A Preliminary Catalog. N.Y., 1996 (составление и научное редактирование)

Бесценное духовное наследие. Кириллические рукописи XV-XVII вв. и печатные книги XVI-XVII вв.библиотеки Московской духовной академии и семинарии. Предварительный список. М., 2000 (составление и научное редактирование, в соавторстве)

Историко-культурное значение деятельности Московского печатного двора // Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский печатный двор - факт и фактор русской культуры.1618-1652 гг.: от восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона. Исследования и публикации. М., 2001. С.9-49 (а также научное редактирование тома)

Кириллические издания XVI-XVII вв. в государственных хранилищах Пермской области. Каталог. Пермь, 2003 (составление и научное редактирование, в соавторстве)

Кириллические издания XVIII века в хранилищах Пермского края. Каталог / Под ред. д.и.н. И.В.Поздеевой. Пермь: "Пушка", 2008. (составление, в соавторстве)

Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1493-1652). Каталог. Ярославль, 2004. (составление и научное редактирование, в соавторстве)

Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли: 1652-1700 годы. Каталог. / Под ред. И.В.Поздеевой. Ярославль - Ростов, 2009. (составление, в соавторстве).

Московский Печатный Двор - факт и фактор русской культуры. 1652-1700. Кн.1-2., М., 2007, 2011. (в соавторстве, научная редакция тома).