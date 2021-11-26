ПОНЬКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОНЬКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижёр, педагог, народный артист РФ (2002).

В 1976 году окон­чил Горь­ков­скую консерваторию по клас­су бая­на, там же обу­чал­ся ди­ри­жи­ро­ва­нию у М.А. Са­мо­ру­ко­вой. Как ди­ри­жёр окон­чил Московскую консерваторию (1980) и ас­си­стен­ту­ру-ста­жи­ров­ку (1983) у Г.Н. Ро­ж­де­ствен­ско­го. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са Фон­да Ру­пер­та ( Лон­дон , 1980). С 1980-х годов ра­бо­тал с сим­фо­ни­ческими ор­ке­ст­ра­ми Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Шве­ции, Ав­ст­ра­лии. Главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Ма­ло­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1991-2004 годы, с 1995 года Государственный сим­фо­нический ор­кестр под управлением В.А. Понь­ки­на), Ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов Рос­сии имени Н.П. Оси­по­ва (2005-2009), Ку­бан­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (Крас­но­дар, с 1997 года). Главный ди­ри­жёр Кра­ков­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (1995-1998), московских те­ат­ров - Му­зы­каль­но­го имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (1996-1997), «Ге­ли­кон-опе­ра» (с 2002). Пре­по­да­ёт, с 2004 года профессор Московской консерватории, сре­ди уче­ни­ков - М.Л. Ка­дин, Д.О. Кир­па­нёв.