ПЛЕНКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

Родился 14.10.1953. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Левое оппозиционное движение в СДПГ в 1924-1929 гг. (1985).

Докторская диссертация : Немецкая политическая традиция и нацизм (2000).

Доцент (1986). В настоящее время профессор кафедры всеобщей истории факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, профессор кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Область интересов : Социальная история Третьего рейха.

Сочинения: Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии. Немецкая политическая традиция и нацизм. СПб., 1997.

Пленков О.Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004.

Пленков О.Ю. Третий Рейх. Нацистское государство. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004.

Пленков О.Ю. Третий Рейх. Арийская культура. СПб.: Издательский дом «Нева», 2005.

Пленков О.Ю. Третий Рейх. Вермахт, война, немецкое общество. В 2-х тт. СПб.: Издательский дом «Нева», 2005.

Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Гибель вермахта. М., 2009.

Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Рай для немцев. М., 2009.

Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Спартанцы Гитлера. М., 2010.

Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. «Гладиаторы» вермахта в действии. М., 2010.

Пленков О.Ю. Триумф мифа над разумом (немецкая история и катастрофа 1933 года). СПб.: Владимир Даль, 2011.

Пленков О.Ю. Французская кампания вермахта и её стратегические последствия // Труды кафедры новой и новейшей истории. 2013. №10. С. 66-71.

Пленков О.Ю. Консервативные немецкие политические представления и гитлеровское планирование войны на Востоке // Труды кафедры новой и новейшей истории. 2013. №11. С. 124-135.

Пленков О.Ю. Истоки современности (динамика и логика развития Запада в Новейшее время). СПб.: Владимир Даль, 2014.