ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

Родился в 1977 г. Окончил Чувашский государственный университет в 1999 г.

Кандидатская диссертация : Восточная политика России в середине XVI века в англо-американской историографии (Казань, 2003).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры публичного администрирования Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Чебоксары).

Область интересов : Англо-американская историография средневековой истории России.

Сочинения: Петухов А.В. Эволюция государственной конфессиональной политики в Среднем Поволжье в XVIII - начале XX в. в освещении зарубежной историографии // Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары: Новое время, 2014. – С. 180-187.

Петухов А.В. Региональный подход в преподавании исторических дисциплин // Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС. – 2014. - №1. – С. 64-69.

Петухов А.В. История Среднего Поволжья в конце XIX – начале XX в. в трудах Р. Джераси // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов: сб. статей. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 325-330.

Петухов А.В. Христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII века в освещении современной американской историографии // Вестник Чувашского государственного университета. – 2014. - №4. – С.64-71.

Петухов А.В. Среднее Поволжье в современных западных постколониальных исследованиях // Управление регионом в условиях реализации инновационной стратегии развития: вызовы модернизации: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, г. Чебоксары, 8 февраля 2013 г. – Чебоксары: Новое время, 2013. – С.141-147.

Петухов А.В. Проблемы истории Среднего Поволжья XIX века в освещении современной американской историографии // Чуваши: этнические связи и этнокультурные параллели: Сб. материалов Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения П.В. Денисова (Чебоксары, 12 сентября 2013 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. – С. 249-255.

Петухов А.В. История Волго-Уральского региона в XVI-XIX вв. в современной англо-американской историографии // Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС. – 2013. - №5. – С. 54-64.

Петухов А.В. Региональный подход в преподавании истории государственного управления // Инновационный потенциал государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации на современном этапе. Материалы региональной научно-практической конференции, г. Чебоксары, 24 октября 2013 г. – Чебоксары: Новое время, 2013. – С. 155-161.

Петухов А.В. Эволюция государственной конфессиональной политики в Среднем Поволжье в XVIII – начале XX в. в освещении зарубежной историографии // Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары: Новое время, 2014. – С. 180-187.

Петухов А.В. У истоков многонационального государства. Восточная политика России XVI века в освещении англо-американской историографии: Монография. – Чебоксары: Новое время, 2013. – 168 с.