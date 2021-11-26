ПАВЛОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25.08.1937. Окончил Горьковский государственный университет в 1967 г.
Кандидатская диссертация: Эволюция социал-демократической партии Германии в колониальном вопросе (1906-1914 гг.) (1973).
Докторская диссертация: Общественно-политическая и историческая мысль Зап. Германии о проблеме внутренней и внешней политики ФРГ (1949-1982 гг.) (1996).
Доктор исторических наук, профессор. Работал заведующим кафедрой истории зарубежных стран Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Действительный член (академик) Международной Академии наук (1999), Военной академии наук (2002).
Учителя: Соколов Н.П., Кузнецов Е.В.
Область интересов: История Германии в новое и новейшее время.
Сочинения: Автор свыше ста научных и учебно-методических публикаций
Проблемы внутренней и внешней политики Зап. Германии в историографии ФРГ. Н. Новгород, 1994;
Внешняя политика Германии и социал-демократия накануне первой мировой войны (1906-1914 гг.). Горький, 1981.