ПАНОВ АЛЕКСАНДР РОСТИСЛАВОВИЧ

Доктор исторических наук, профессор​ кафедры всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Родился в 1973 г. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Боспор и Рим: проблемы сотрудничества и противостояния (I в. до н.э.- середина I в. н.э.) (Нижний Новгород, 2000).

Докторская диссертация: Взаимоотношения Рима с государствами Северного Причерноморья и Закавказья в период поздней республики – ранней империи (II в. до н.э. – начало II в н.э. ) (Иваново, 2009)

Область научных интересов :

История Северного Причерноморья.

Сочинения:

Фарнак и боспоро-римские отношения в 63-47 гг. до н.э. // Дискуссионные вопросы российской истории. Арзамас, 1998;

Проблемы политической ориентации боспорских полисов в период митридатовых войн в отечественной историографии // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;

Место Боспора и Армении в римской внешней политике на Востоке (I в. до н.э. – I в. н.э.) // АКРА: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2002;

Особенности римской внешнеполитической стратегии Рима в позднереспубликанский период // Вопросы российской и всемирной истории. Арзамас, 2002;

Рим и Боспор: противостояние или сотрудничество? (Боспоро-римские взаимоотношения в I в. до н.э. – первой половине I в. н.э.). Нижний Новгород, 2003.

Dio Cass. LIV. 24. 4-5 и проблема идентификации Скрибония // Из истории античного общества. Вып. 11. Нижний Новгород, 2008. С. 126-133.

Военная карьера М.Л. Красса // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое и новейшее время. Вып. 5. Арзамас, 2008. С. 115-121.

Особенности восприятия римлянами пределов Римской империи // В поисках нового: Европа и Россия в современной отечественной историографии. Арзамас, 2007. С. 110-118