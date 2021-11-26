ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед, ис­то­рик куль­ту­ры, академик РАН (1991).

Из се­мьи фи­ло­ло­гов. В 1953-1957 годах учил­ся од­но­вре­мен­но на чешском и русском от­де­ле­ни­ях фи­ло­ло­гического факультета ЛГУ, был на­прав­лен на учё­бу в Кар­лов университет ( Пра­га ; окон­чил в 1958 году). Ра­бо­тал в ИРЛИ РАН (Пуш­кин­ский Дом); с 1978 года заведующий сек­то­ром по изу­че­нию русской литературы XVIII века, с 1988 заведующий от­де­лом но­вой русской литературы. Пре­по­да­вал в Ле­нинградском институте куль­ту­ры (1977-1984), с 1984 года - в Ле­нинградском государственном пе­да­го­гическом институте имени А.И. Гер­це­на (с 1991 года Российский государственный пе­да­го­гический университет).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1957 году. В цен­тре ис­сле­до­ва­тель­ских ин­те­ре­сов Панченко - сло­вес­ность и куль­ту­ра позд­не­го русского Сред­не­ве­ко­вья и Пет­ров­ской эпо­хи («Рус­ская сти­хо­твор­ная куль­ту­ра ХVII века», 1973 год; «Рус­ская куль­ту­ра в ка­нун пет­ров­ских ре­форм», 1984 год), в том числе изу­че­ние фе­но­ме­нов древне-русского юрод­ст­ва и ско­мо­ро­ше­ст­ва («"Сме­хо­вой мир" Древ­ней Ру­си», 1976 год, совместно с Д.С. Ли­ха­чё­вым ). В сво­их ра­бо­тах ис­хо­дил из при­зна­ния глу­бин­ной пре­ем­ст­вен­но­сти русского куль­тур­но-ис­то­рического раз­ви­тия, со­хра­не­ния не­ких куль­тур­ных кон­стант («веч­но­го гра­да» куль­ту­ры) да­же в кри­зис­ные, пе­ре­лом­ные пе­рио­ды ис­то­рии. Обос­но­вал тео­рию «мир­ской свя­то­сти» - прак­ти­ки вос­при­ятия ве­ли­ких русских пи­са­те­лей как ду­хов­ных во­ж­дей, от­ве­чаю­щей ис­кон­ной по­треб­но­сти русского на­ро­да в ду­хов­ном на­став­ни­че­ст­ве. Раз­мыш­ле­ния Панченко об ис­то­рии и судь­бе Рос­сии на­шли от­ра­же­ние в кни­ге диа­ло­гов «Что­бы све­ча не по­гас­ла» (1990 год, совместно с Л.Н. Гу­ми­лё­вым). Ав­тор цик­ла про­све­ти­тель­ских те­ле­про­грамм и те­ле­филь­мов по русской ис­то­рии и куль­ту­ре. Государственная премия РФ (1995).

Сочинения:

Чеш­ско-рус­ские ли­те­ра­тур­ные свя­зи XVII в. Л., 1969;

Смех в Древ­ней Ру­си. Л., 1984 (совм. с Д.С. Ли­ха­че­вым, Н.В. По­ныр­ко);

Рус­ская ис­то­рия и куль­ту­ра: Ра­бо­ты раз­ных лет. СПб., 1999;

Я эмиг­ри­ро­вал в Древ­нюю Русь. Рос­сия: ис­то­рия и куль­ту­ра. СПб., 2005.