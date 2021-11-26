ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский литературовед, историк культуры, академик РАН (1991).
Из семьи филологов. В 1953-1957 годах учился одновременно на чешском и русском отделениях филологического факультета ЛГУ, был направлен на учёбу в Карлов университет (Прага; окончил в 1958 году). Работал в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом); с 1978 года заведующий сектором по изучению русской литературы XVIII века, с 1988 заведующий отделом новой русской литературы. Преподавал в Ленинградском институте культуры (1977-1984), с 1984 года - в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена (с 1991 года Российский государственный педагогический университет).
Дебютировал в печати в 1957 году. В центре исследовательских интересов Панченко - словесность и культура позднего русского Средневековья и Петровской эпохи («Русская стихотворная культура ХVII века», 1973 год; «Русская культура в канун петровских реформ», 1984 год), в том числе изучение феноменов древне-русского юродства и скоморошества («"Смеховой мир" Древней Руси», 1976 год, совместно с Д.С. Лихачёвым). В своих работах исходил из признания глубинной преемственности русского культурно-исторического развития, сохранения неких культурных констант («вечного града» культуры) даже в кризисные, переломные периоды истории. Обосновал теорию «мирской святости» - практики восприятия великих русских писателей как духовных вождей, отвечающей исконной потребности русского народа в духовном наставничестве. Размышления Панченко об истории и судьбе России нашли отражение в книге диалогов «Чтобы свеча не погасла» (1990 год, совместно с Л.Н. Гумилёвым). Автор цикла просветительских телепрограмм и телефильмов по русской истории и культуре. Государственная премия РФ (1995).
Сочинения:
Чешско-русские литературные связи XVII в. Л., 1969;
Смех в Древней Руси. Л., 1984 (совм. с Д.С. Лихачевым, Н.В. Понырко);
Русская история и культура: Работы разных лет. СПб., 1999;
Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб., 2005.