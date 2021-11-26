ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ

ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ - русский писатель, сценарист.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького (1982). Дебютировал книгой сказок для детей «Как хорошо дарить подарки» (1975), принёсшей ему известность. Автор рассказов и сказок для детей, сценариев к анимационным фильмам: «Котёнок по имени Гав» (сериал, режиссёры Л.К. Атаманов, Л.А. Шварцман, 1976-1982 годы), «38 попугаев» (сериал, режиссёры И.В. Уфимцев, Шварцман, 1976-1991 годы), «Попался, который кусался» (режиссер В.М. Котёночкин, 1983), «Обезьянки» (сериал, режиссер Шварцман, 1987-1997 годы), «Остров Эскадо» (1994); романа «Сказка с подробностями» (1989) и другим. Широкую популярность снискали стихотворения.

«Вредные советы» Остера (публиковались с 1983 года, отдельным сборником вышли в 1990 году; неоднократно переиздавались и дополнялись), в которых обыгрываются социальные и педагогические стереотипы. Присущие произведениям Остера ирония и алогизм, игра словами, стилями и смыслами, подтекст и скрытые цитаты свидетельствуют о его принадлежности к литературе постмодернизма . Среди других сочинений: сборники оригинальных по тематике задач по физике и математике; пьесы; сценарий к фильму «До первой крови» (1990). Государственная премия РФ (2002).