ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА (Оружничая палата, Оружейный приказ) - цент­раль­ное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии в XVI-XVIII веках, ве­дав­шее из­го­тов­ле­ни­ем, по­куп­кой и хра­не­ни­ем ог­не­стрель­но­го и хо­лод­но­го ору­жия , юве­лир­ных из­де­лий, про­из­ве­де­ний ико­но­пи­си и жи­во­пи­си; один из ста­рей­ших российских му­зе­ев (с 1806 года).

Впер­вые упо­мя­нута в ис­точ­ни­ках в 1547 году. Рас­по­ла­га­лась в Мо­с­ков­ском Крем­ле , на Ка­зён­ном дво­ре ме­ж­ду Ар­хан­гель­ским и Бла­го­ве­щен­ским со­бо­ра­ми (в 1737 году зда­ние сго­ре­ло, спа­сён­ные цен­но­сти пе­ре­не­се­ны в Те­рем­ной дво­рец). Воз­глав­ля­лась пер­во­на­чаль­но оруж­ни­чим (до начала XVII века и в 1647-1690 годах), за­тем, как пра­ви­ло, боя­ра­ми и околь­ни­чи­ми (по­сле­до­ва­тель­но князьями Б.А. Реп­ни­ным, Г.Г. Пуш­ки­ным, Б.М. Хит­ро­во, И.М. Язы­ко­вым, П.В. Ше­ре­ме­те­вым, М.Т. Ли­ха­чё­вым, Ф.А. Го­ло­ви­ным и др.). Ру­ко­во­ди­ла при­ка­за­ми, ко­то­рые по­сле уп­разд­не­ния вклю­ча­лись в её со­став, - Брон­ным (дей­ст­во­вал в по­след­ней тре­ти XVI - начале XVII веков), Икон­ным (1621-1638 годы), Со­бор­но­го де­ла (1642-1643, 1653-1654 годы), Стволь­ным (1647-1695 годы), Муш­кет­но­го де­ла (1653-1654 годы), а так­же Се­реб­ря­ной (1613-1700 годы) и Зо­ло­той (1633-1700 годы) па­ла­та­ми, за­ни­мав­ши­ми­ся из­го­тов­ле­ни­ем цен­ных пред­ме­тов для цар­ско­го и пат­ри­ар­ше­го дво­ров.

В под­чи­не­нии Оружейной палаты на­хо­ди­лись ору­жей­ные [в Брон­ной сло­бо­де Мо­ск­вы, в сло­бо­дах Ту­лы, Ус­тюж­ны Же­ле­зо­поль­ской (ны­не город Ус­тюж­на), Сер­пу­хо­ва и др.], юве­лир­ные, ико­но­пис­ная, жи­во­пис­ная, зо­ло­то­пис­ная и др. мас­тер­ские. В раз­ные го­ды при Оружейной палате со­стоя­ли ору­жей­ни­ки Г.Н. и А.Г. Вят­ки­ны, Н. Да­вы­дов, И. Про­свит, ико­но­пис­цы и ху­дож­ни­ки И.А. Без­мин, И. Вла­ди­ми­ров, К.И. Зо­ло­та­рёв, Ф.Е. Зу­бов, Н.Е. Пав­ло­вец, С.Ф. Уша­ков, гра­вё­ры Л.К. Бу­нин, А.Ф. Зу­бов, И.Ф. Зу­бов, юве­ли­ры, се­реб­ря­ни­ки и эмаль­е­ры Г.О. Ов­до­ки­мов (Ев­до­ки­мов), И. По­пов, Д. Оси­пов и др., а так­же иностранные мас­те­ра (Г. Якуб, Д. Вух­терс, С. Ло­пуц­кий, Б. Сал­та­нов и др.) (все­го около 40 штат­ных мас­те­ров в 1610-е годы, свыше 450 в 1680-е годы).

Оружейная палата ор­га­ни­зо­вы­ва­ла ра­бо­ты по рос­пи­си, а так­же рес­тав­ра­ции со­бо­ров Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, Гра­но­ви­той па­ла­ты, строе­ний во мно­гих мо­на­сты­рях и го­ро­дах, по оформ­ле­нию и бла­го­ус­т­рой­ст­ву цар­ских двор­цов в сё­лах Во­робь­ё­во, Из­май­ло­во и Ко­ло­мен­ское близ Мо­ск­вы (ны­не все в чер­те го­ро­да) и пр., с 1712 года - по из­го­тов­ле­нию зна­мён для ка­ва­ле­рий­ских и пехотных пол­ков. Обу­ча­ла ху­дожественным ре­мёс­лам, ико­но­пи­си и жи­во­пи­си. Кон­тро­ли­ро­ва­ла клей­ме­ние из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов (1651-1711 годы), из­го­тав­ли­ва­ла гер­бо­вую бу­ма­гу, ста­вя специальные клей­ма (с 1699 года), пе­ре­да­ва­ла её для про­да­жи в Бур­ми­стер­скую па­ла­ту (Ра­ту­шу), а с 1714 года - на­пря­мую в гу­бер­нии, по­лу­ча­ла гер­бо­вый сбор при оформ­ле­нии сде­лок на этой бу­ма­ге (1699-1722 годы). Управ­ля­ла Шко­лой ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук (с 1701 года), спо­соб­ст­во­ва­ла под­го­тов­ке Л.Ф. Маг­ниц­ким пер­во­го отечественного учеб­ни­ка по ма­те­ма­ти­ке. Уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции в Мо­ск­ве тор­жественного празд­но­ва­ния по­бе­ды Рос­сии в Се­вер­ной вой­не 1700-1721 годов. Ука­зом Се­на­та от 24.8(4.9).1722 года функ­ции Оружейной палаты по про­изводству ору­жия пе­ре­да­ны Во­ен­ной кол­ле­гии, по клей­ме­нию гер­бо­вой бу­ма­ги - Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии, по по­лу­че­нию гер­бо­во­го сбо­ра - Штатс-кон­то­ре. Ука­зом Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та от 23.12.1726(3.1.1727 года) Оружейная палата объ­еди­не­на с Мас­тер­ской па­ла­той, пе­ре­да­на в управ­ле­ние князя В.Ю. Одо­ев­ско­го на­ря­ду с Ка­зён­ным при­ка­зом (смотри в статье Каз­на) и каз­ной Ко­ню­шен­но­го при­ка­за. Под­чи­ня­лась Се­на­ту. По­лу­ча­ла для хра­не­ния ко­рон­ные цен­но­сти (например, императорские ре­га­лии Пет­ра II в 1728 году), «курь­ёз­ные», зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ве­щи (с 1732 года), до­ро­гие кон­ские убо­ры (мунд­шту­ки, уз­ды, сёд­ла) и ру­жья (с 1736 года), кон­фи­ско­ван­ные цен­ные пред­ме­ты (с 1738 года). В 1755 году со­вет­ник Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии А.М. Ар­га­ма­ков пред­ло­жил про­ект му­зее­фи­ка­ции Оружейной палаты, пре­ду­смат­ри­вав­ший строи­тель­ст­во но­во­го зда­ния для от­кры­тия в нём пуб­лич­но­го му­зея (со­ору­же­но в 1756-1764 годах ря­дом с Бла­го­ве­щен­ским со­бо­ром по про­ек­ту архитектора Д.В. Ух­том­ско­го, од­на­ко в 1770-х годах сне­се­но для воз­ве­де­ния Крем­лёв­ско­го двор­ца, ко­то­рый пла­ни­ро­ва­лось по­стро­ить по про­ек­ту архитектора В.И. Ба­же­но­ва).

Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 10(22).3. 1806 года по про­ек­ту глав­но­управ­ляю­ще­го Экс­пе­ди­ци­ей Крем­лёв­ско­го строе­ния П.С. Ва­луе­ва Оружейная палата бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в двор­цо­вый императорский му­зей, для ко­то­ро­го бы­ло по­строе­но но­вое зда­ние на Се­нат­ской площади (архитектор И.В. Его­тов, 1806-1812 годы, не сохранился). С 1851 года и до­ны­не му­зей рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии у Бо­ро­виц­ких во­рот (1844-1851 годы, архитектор К.А. Тон), по­стро­ен­ном в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле и яв­ляю­щем­ся ча­стью ком­плек­са Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца. Хра­нит па­мят­ни­ки де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. На про­тя­же­нии XIX-XX веков со­б­ра­ние Оружейной палаты по­пол­ня­лось кол­лек­ция­ми П.Ф. Ка­ра­ба­но­ва (1851), М.П. По­го­ди­на (1852), ар­хео­ло­гическими на­ход­ка­ми. В 1914 году, с на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны, в Оружейную палату пе­ре­ве­зе­ны ко­рон­ные дра­го­цен­но­сти Российской им­пе­рии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Оружейную палату пе­ре­да­ва­лись пред­ме­ты из ча­ст­ных кол­лек­ций, мо­на­сты­рей и хра­мов, из Пат­ри­ар­шей риз­ни­цы и со­бо­ров Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. В 1960 году Оружейная палата во­шла в со­став Му­зе­ев Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.

В кол­лек­ции Оружейной палаты на­хо­дят­ся пред­ме­ты русского, ви­зантийского, западноевропейского и ближ­не­во­сточ­но­го искусства IV-XX веков, она вклю­ча­ет в се­бя со­б­ра­ния ору­жия и дос­пе­хов, во­ин­ских тро­фе­ев, па­мят­ни­ков во­ин­ской сла­вы, государственные ре­га­лии, пред­ме­ты па­рад­но­го це­ре­мо­ниа­ла, свет­ские и цер­ков­ные одея­ния и тка­ни (с XIV века), так называемые по­соль­ские да­ры, эки­па­жи и кон­ское уб­ран­ст­во. Сре­ди экс­по­на­тов: шап­ка Мо­но­ма­ха, тро­ны пер­вых ца­рей ди­на­стии Ро­ма­но­вых (в том числе един­ст­вен­ный в ми­ре двой­ной трон), па­рад­ные ка­ре­ты императрицы Ека­те­ри­ны II, юве­лир­ные из­де­лия Фа­бер­же и др. С 1962 года дей­ст­ву­ет фи­ли­ал Оружейной палаты в Пат­ри­ар­ших па­ла­тах Мо­с­ков­ско­го Крем­ля - Му­зей при­клад­но­го искусства и бы­та XVII века. С 1967 года на 1-м эта­же Оружейной палаты на­хо­дит­ся по­сто­ян­ная вы­став­ка «Ал­маз­ный фонд».

Дополнительная литература:

Ар­сень­ев Ю.В. Ору­жей­ный при­каз при ца­ре Ми­хаи­ле Фе­до­ро­ви­че. СПб., 1903;

Бо­го­яв­лен­ский С.К. При­каз­ные су­дьи XVII в. М.; Л., 1946; Ору­жей­ная па­ла­та. М., 1964;

Ми­хай­лов­ский Л.А. О дея­тель­но­сти бе­ло­рус­ских мас­те­ров в Ору­жей­ной па­ла­те Мо­с­ков­ско­го Крем­ля во вто­рой по­ло­ви­не XVII в. // Во­про­сы ис­то­рии. Минск, 1968;

Шмидт С.О. Пер­вое упо­ми­на­ние об Ору­жей­ной па­ла­те и ми­ниа­тю­ры Цар­ст­вен­ной кни­ги // Мо­с­ков­ский Кремль. Му­зей. Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния. М., 1976. Вып. 2;

Мо­ле­ва Н.М. Пер­вые рус­ские жи­во­пис­цы-про­фес­сио­на­лы (XVII в.) // Во­про­сы ис­то­рии. 1982. № 3;

Пи­сар­ская Л.В., Мар­ты­но­ва М.В. Ору­жей­ная па­ла­та. 6-е изд. М., 1987;

Пав­ло­вич М.К. К изу­че­нию био­гра­фий мас­те­ров Ору­жей­ной па­ла­ты XVIII в. // Ге­неа­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния. М., 1994;

Пав­лен­ко А.А. Жи­во­пис­ное и ико­но­пис­ное де­ло в Ору­жей­ной па­ла­те во вто­рой по­ло­ви­не XVII в. // Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь в рус­ской куль­ту­ре. М., 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)