ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР - Государственный хор.
Основан в 1950 году. Создательница хора - знаток песенных традиций Сибири вокальный педагог Е.В. Калугина (художественный руководитель в 1950-1962 годах). С момента основания коллектива при нём функционирует танцевальная группа. Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Бухаресте (1953). В разные годы во главе коллектива стояли: художественные руководители Г.Н. Пантюков, А.А. Попов, А.К. Зобов, В.А. Кригер; главный хормейстер И.Т. Иванова; главные балетмейстеры Я.А. Коломейский, Л.А. Титов, и другие. Среди солистов хора - народная певица из Тарского района Омской области А.М. Оленичева (1912-1960 годы).
В репертуаре - обработки сибирского песенного фольклора, танцевальные номера по мотивам народных обрядов и игр, произведения современных композиторов в народной стилистике. Коллектив гастролирует во многих странах.