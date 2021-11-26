НЫТВЕНСКИЙ МУЗЕЙ ЛОЖКИ

Нытвенский историко- краеведческий музей открыт в 1958 году в честь 200-летия металлургического завода.

Основатель музея - Сонин Павел Семенович, аспирант, выпускник МГУ. Под его руководством юные краеведы, взрослые единомышленники собирали старинные предметы,обихода, одежду, оружие, монеты.

До сих пор они составляют наиболее ценную часть фондов. Сегодня собрание музея насчитывает порядка 15.000 единиц хранения. Значительное место занимают: документальный фонд Нытвенской волости ХIХ века и Нытвенского района конца ХХ века; архив Нытвенского металлургического завода, изделия из металла. Диорама «Нытвенская ярмарка» стала украшением музея.

Историко-краеведческий музей располагается в историческом здании, памятнике архитектуры местного значения (город Нытва, улица К. Маркса, 68). Особую теплоту и индивидуальность музею придает экспозиция «История ложки», ставшая «Музеем ложки». Это единственный в мире музей ложки. Коллекция музея насчитывает около 3000 единиц хранения.

Сегодня Музей Ложки занимает отдельно стоящее здании по адресу город Нытва, проспект Ленина, 12а. Ложки в музее представлены более чем из 70 стран мира. Сейчас их уже 74, но коллекция будет пополняться и дальше. Уникальные экспонаты переданы музею в дар известнейшим пермским этнографом , доктором исторических наук, профессором Пермского госуниверситета Георгием Николаевичем Чагиным.

Более 100 деревянных ложек передала музею Поздеева Ирина Васильевна, профессор МГУ, коллекционер с 50-летним стажем. Пользуется спросом передвижная выставка «Из истории ложки».

Иллюстрации:

Нытвенский историко-краеведческий музей. Музей ложки.