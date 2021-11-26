НОВОРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ

Музей в Новороссийске создан в 1916 году как "Музей природы и истории Черноморского побережья Кавказа" по инициативе Черноморского вице-губернатора Л.А. Сенько-Поповского.

В основе коллекции музея - материалы, которые собирались с 1894 года и хранились в городской библиотеке. В годы Великой Отечественной войн ы музей потерял почти всё и начал своё возрождение после освобождения города.

16 сентября 1960 года в новом помещении по ул. Советов, 58 были торжественно открыты новая экспозиция музея и диорамный триптих "Освобождение Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год". Кроме основной экспозиции "История города Новороссийска", в состав музея-заповедника входят: 1. Литературно-мемориальный отдел "Дом-музей Н. Островского" (улица Васенко, 21). 2. Комплекс стационарных выставок (проспект Ленина, 59):

- "Старый Новороссийск"; - "Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды"; - "Историческое золото и серебро"; - "Реликвии Великой Отечественной войны" 3. Выставочный зал (улица Советов, 40). 4. Мемориальная экспозиция "Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны". 5. КП НВМБ и КП 18 армии. 6. Мемориальный комплекс "Долина смерти". 7. Мемориальный комплекс "Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Иллюстрации:

Новороссийский исторический музей-заповедник.