НОВИКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Родилась 04.10.1980. В 2003 году окончила Ставропольский государственный университет (СГУ) и магистратуру исторического факультета.

Кандидатская диссертация : Боснийско-Герцеговинская политика Австро-Венгрии последней трети XIX – начала XX в. и ее роль в развитии международных отношений на Балканах (СГУ, 2006).

Учитель : Крючков И.В.

Область интересов : Международные отношения на Балканах накануне Первой мировой войны

Сочинения: Боснийский кризис 1908-1909 гг. как пролог первой мировой войны в контексте взаимоотношений России и стран Тройственного союза // Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное. Пятигорск, 2003;

«Национальные интересы» России на Балканах и Ближнем Востоке в годы Балканских войн 1912-1913 гг. // Международные отношения ХХ века в исторических судьбах стран Европы и Северной Америки. Межвузовский сборник статей Вып. 1. Пятигорск, 2004;

Реакция сербского общества на аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины // Славянский мир в социокультурном измерении. Вып.II. Ставрополь, 2005;

«Славянская угроза» и геополитические устремления Германии и Австро-Венгрии в Центрально-Восточной Европе // Вопросы исторической науки: взгляд молодых: Сборник статей студентов и аспирантов. Ставрополь, 2005.