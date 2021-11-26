НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО

НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО - уса­деб­ный ан­самбль в Мо­с­ков­ской области, в Крас­но­гор­ском районе. Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах р. Лип­ка (Ли­пен­ка; при­ток р. Мо­ск­ва).

Никольское-Урюпино впер­вые упо­ми­на­ет­ся в конце XVI века как при­сё­лок двор­цо­во­го с. Пав­ши­но. В первой четверти XVII века по­ме­стье дья­ка Б.И. Каш­ки­на (умер 1620 год).

В 1621 году Никольскому-Урюпино по­жа­ло­ва­но в по­ме­стье кн. И.Н. Одо­ев­ско­му Мень­шо­му (умер 1629 год), в 1629-1635 годы на­хо­ди­лось во вла­де­нии дья­ка Ф.Ф. Ли­ха­чё­ва . В 1635 году кн. Н.И. Одо­ев­ский вы­ку­пил Никольское-Урюпино в вот­чи­ну; его по­том­ки вла­де­ли им до 1721 года. При кн. Н.И. Одо­ев­ском по­строе­ны «двор вот­чин­ни­ков» (не сохр.) и кир­пич­ная церковь Свт. Ни­ко­лая (1664-1665 годы; пред­по­ло­жи­тель­но кре­по­ст­ной зод­чий П.С. По­те­хин) вза­мен ста­рой де­ре­вян­ной.

В 1721-1774 годы Никольским-Урюпино вла­де­ли кня­зья Дол­го­ру­ко­вы, А.И. Кай­са­ров, не­ко­то­рое вре­мя оно на­хо­ди­лось сре­ди двор­цо­вых во­лос­тей. В 1774 году Никольским-Урюпино при­об­рёл кн. Н.А. Го­ли­цын (из ро­да Го­ли­цы­ных), по­том­ки ко­то­ро­го вла­де­ли усадь­бой до 1917 года. В 1919-1929 годы в усадь­бе рас­по­ла­гал­ся му­зей; в 1929 году пред­ме­ты искусства и уса­деб­ная библиотека рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду му­зея­ми-усадь­ба­ми Ос­тафь­е­во, Ар­хан­гель­ское и му­зе­ем «Но­вый Ие­ру­са­лим». Позд­нее тер­ри­то­рия Никольского-Урюпино пе­ре­да­на в ве­де­ние Во­енно-инжинерной ака­де­мии им. В.В. Куй­бы­ше­ва: в 1930-х годах в ок­ре­ст­но­стях усадь­бы про­ве­дён пер­вый в СССР за­пуск жид­ко­ст­ной ра­ке­ты; в Боль­шом зим­нем до­ме бы­ли обо­ру­до­ва­ны ла­бо­ра­то­рии и опыт­ные це­ха, в т. ч. ли­тей­ный и фор­мо­воч­ный, за­тем до 1991-1992 годов ис­поль­зо­вал­ся как об­ще­жи­тие кур­сан­тов ака­де­мии; на тер­ри­то­рии пар­ка уст­ро­ены плац и фор­ти­фи­кационного со­ору­же­ния. С 2005 года (с пе­ре­ры­ва­ми) ве­дёт­ся рес­тав­ра­ция.

Со­хра­ни­лись отдельные па­мят­ни­ки уса­деб­но­го ком­плек­са, сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся при кн. Н.А. Го­ли­цы­не. По главной оси, сов­па­даю­щей с до­ро­гой по за­пру­де к церк­ви, рас­по­ло­же­на вы­даю­щая­ся по­строй­ка ран­не­го клас­си­циз­ма - од­но­этаж­ный кир­пич­ный т. н. Бе­лый (Охот­ни­чий) до­мик (1776-1778 годы, по др. дан­ным, 1776-1780 годы; про­ект арх. Ш. де Гер­на, по др. дан­ным, И.О. Пе­тон­ди) с ан­фи­лад­ной пла­ни­ров­кой, пар­ны­ми бо­ко­вы­ми пор­ти­ка­ми со сдво­ен­ны­ми ко­лон­на­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра и с об­ра­щён­ной к бывшему пар­те­ру лод­жи­ей с ко­лон­на­ми ио­нического ор­де­ра. Его фа­сад со сто­ро­ны дво­ра ук­ра­шен ба­релье­фа­ми на ан­тич­ные сю­же­ты. В ин­терь­е­рах (Па­ле­вая и Зе­лё­ная гос­ти­ные) ис­поль­зо­ва­ны рос­пись, зо­ло­че­ние, резь­ба по мо­ти­вам, при­ме­няв­шим­ся в то вре­мя во Фран­ции ; центр. «Зо­ло­той зал» ук­ра­шен леп­ни­ной и рос­пи­сью, вы­пол­нен­ны­ми по эс­ки­зам и гра­вю­рам с ра­бот Ф. Бу­ше; ку­пол вес­ти­бю­ля рас­пи­сан «под кес­со­ны»; со­хра­ни­лись ка­фель­ные пе­чи. Два мра­мор­ных сфин­кса, сто­яв­ших у од­но­го из вхо­дов, пе­ре­ве­зе­ны в Ар­хан­гель­ское. Од­но­этаж­ный кир­пич­ный Боль­шой зим­ний дом (на­чат в 1798 году, за­кон­чен в 1809-1811 годы) с ши­ро­ким ко­лон­ным пор­тиком с тре­уголь­ным фрон­то­ном ме­нее изя­щен и воз­во­дил­ся пред­по­ло­жи­тель­но кре­по­ст­ны­ми зод­чи­ми.

В гланом до­ме рас­по­ла­га­лись библиотека Н.А. Го­ли­цы­на (ок. 10 тыс. то­мов; пе­ре­ве­зе­на в начале XIX века вме­сте со шка­фа­ми из крас­но­го де­ре­ва из Ар­хан­гель­ско­го) и со­б­ра­ние жи­во­пи­си (в т. ч. порт­ре­ты ра­бо­ты А. Мо­ли­на­ри и кре­по­ст­ных ху­дож­ни­ков А. Ива­но­ва, Е.Н. Стра­хо­ва), фар­фо­ра, брон­зы, ме­бе­ли XVIII-XIX веков. В 1860-е годы до­бав­ле­на тер­ра­са у тор­ца зда­ния. В середине XX века антре­со­ли пре­вра­ще­ны во 2-й этаж, из­ме­не­на пла­ни­ров­ка, ут­ра­че­ны пор­ти­ки у тор­цо­вых стен. В 2004 году дом пол­но­стью вы­го­рел внут­ри. Так­же со­хра­нил­ся ку­хон­ный фли­гель (начало XIX века) и парк, со­стоя­щий из ре­гу­ляр­ной час­ти с пру­да­ми (на центральном пру­ду - «ост­ров уе­ди­не­ния»), ал­лея­ми лип, Мо­с­ков­ской ро­щей из хвой­ных по­род (пос­лед­няя четверть XVIII века) и пей­заж­но­го пар­ка на бе­ре­гу за­пру­жен­ной ре­ки (начало XIX века). Ру­ин­ные во­ро­та на гра­ни­це с пло­до­вым са­дом и пар­ко­вая скульп­ту­ра ут­ра­че­ны.

На про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу Лип­ки воз­вы­ша­ет­ся 2-столп­ная церковь Свт. Ни­ко­лая с 4 уг­ло­вы­ми баш­ня­ми-при­де­ла­ми, по­слу­жив­шая об­раз­цом для мн. церк­вей это­го ти­па. Фа­са­ды ук­ра­ше­ны поя­са­ми ко­кош­ни­ков, клад­кой из фор­мо­ван­но­го кир­пи­ча и му­рав­лё­ны­ми зе­лё­ны­ми из­раз­ца­ми. С западной сто­ро­ны рас­по­ло­же­на па­перть, над ко­то­рой по цен­тру фа­са­да вме­сто звон­ни­цы XVII века в 1840 году по­строе­на ко­ло­коль­ня (арх. М.Д. Бы­ков­ский). Ико­но­ста­сы ут­ра­че­ны. Цер­ковь рес­тав­ри­ро­ва­лась в 1970-1980-х годах (арх. О.С. Гор­ба­чё­ва).

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