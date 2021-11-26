НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО
НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО - усадебный ансамбль в Московской области, в Красногорском районе. Расположен на берегах р. Липка (Липенка; приток р. Москва).
Никольское-Урюпино впервые упоминается в конце XVI века как присёлок дворцового с. Павшино. В первой четверти XVII века поместье дьяка Б.И. Кашкина (умер 1620 год).
В 1621 году Никольскому-Урюпино пожаловано в поместье кн. И.Н. Одоевскому Меньшому (умер 1629 год), в 1629-1635 годы находилось во владении дьяка Ф.Ф. Лихачёва. В 1635 году кн. Н.И. Одоевский выкупил Никольское-Урюпино в вотчину; его потомки владели им до 1721 года. При кн. Н.И. Одоевском построены «двор вотчинников» (не сохр.) и кирпичная церковь Свт. Николая (1664-1665 годы; предположительно крепостной зодчий П.С. Потехин) взамен старой деревянной.
В 1721-1774 годы Никольским-Урюпино владели князья Долгоруковы, А.И. Кайсаров, некоторое время оно находилось среди дворцовых волостей. В 1774 году Никольским-Урюпино приобрёл кн. Н.А. Голицын (из рода Голицыных), потомки которого владели усадьбой до 1917 года. В 1919-1929 годы в усадьбе располагался музей; в 1929 году предметы искусства и усадебная библиотека распределены между музеями-усадьбами Остафьево, Архангельское и музеем «Новый Иерусалим». Позднее территория Никольского-Урюпино передана в ведение Военно-инжинерной академии им. В.В. Куйбышева: в 1930-х годах в окрестностях усадьбы проведён первый в СССР запуск жидкостной ракеты; в Большом зимнем доме были оборудованы лаборатории и опытные цеха, в т. ч. литейный и формовочный, затем до 1991-1992 годов использовался как общежитие курсантов академии; на территории парка устроены плац и фортификационного сооружения. С 2005 года (с перерывами) ведётся реставрация.
Сохранились отдельные памятники усадебного комплекса, сформировавшегося при кн. Н.А. Голицыне. По главной оси, совпадающей с дорогой по запруде к церкви, расположена выдающаяся постройка раннего классицизма - одноэтажный кирпичный т. н. Белый (Охотничий) домик (1776-1778 годы, по др. данным, 1776-1780 годы; проект арх. Ш. де Герна, по др. данным, И.О. Петонди) с анфиладной планировкой, парными боковыми портиками со сдвоенными колоннами коринфского ордера и с обращённой к бывшему партеру лоджией с колоннами ионического ордера. Его фасад со стороны двора украшен барельефами на античные сюжеты. В интерьерах (Палевая и Зелёная гостиные) использованы роспись, золочение, резьба по мотивам, применявшимся в то время во Франции; центр. «Золотой зал» украшен лепниной и росписью, выполненными по эскизам и гравюрам с работ Ф. Буше; купол вестибюля расписан «под кессоны»; сохранились кафельные печи. Два мраморных сфинкса, стоявших у одного из входов, перевезены в Архангельское. Одноэтажный кирпичный Большой зимний дом (начат в 1798 году, закончен в 1809-1811 годы) с широким колонным портиком с треугольным фронтоном менее изящен и возводился предположительно крепостными зодчими.
В гланом доме располагались библиотека Н.А. Голицына (ок. 10 тыс. томов; перевезена в начале XIX века вместе со шкафами из красного дерева из Архангельского) и собрание живописи (в т. ч. портреты работы А. Молинари и крепостных художников А. Иванова, Е.Н. Страхова), фарфора, бронзы, мебели XVIII-XIX веков. В 1860-е годы добавлена терраса у торца здания. В середине XX века антресоли превращены во 2-й этаж, изменена планировка, утрачены портики у торцовых стен. В 2004 году дом полностью выгорел внутри. Также сохранился кухонный флигель (начало XIX века) и парк, состоящий из регулярной части с прудами (на центральном пруду - «остров уединения»), аллеями лип, Московской рощей из хвойных пород (последняя четверть XVIII века) и пейзажного парка на берегу запруженной реки (начало XIX века). Руинные ворота на границе с плодовым садом и парковая скульптура утрачены.
На противоположном берегу Липки возвышается 2-столпная церковь Свт. Николая с 4 угловыми башнями-приделами, послужившая образцом для мн. церквей этого типа. Фасады украшены поясами кокошников, кладкой из формованного кирпича и муравлёными зелёными изразцами. С западной стороны расположена паперть, над которой по центру фасада вместо звонницы XVII века в 1840 году построена колокольня (арх. М.Д. Быковский). Иконостасы утрачены. Церковь реставрировалась в 1970-1980-х годах (арх. О.С. Горбачёва).