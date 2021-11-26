НЕЙВО-ШАЙТАНСКИЙ МУЗЕЙ

Нейво-Шайтанский историко-краеведческий музей основан в 1960-м году учителем географии школы № 20 поселка Нейво-Шайтанский Бугрышевой Изидой Николаевной.

Музей располагался в небольшой комнате школы, затем он несколько раз переносился в разные здания. В 1997 году музею выделили здание начальной школы. Это здание, где располагается музей в настоящее время построено в 1892 году.

Сейчас музей имеет около 6000 экспонатов, 6 залов: "Русская изба", "Народные промыслы, ремесла", "История завода", "История народного образования", "Природа нашего края", "Зал боевой и трудовой славы".

В коллекции нашего музея есть экспонаты XVII и XVIII веков, подлинные - это предметы гончарного и бондарного ремесел, изделия из бересты, шорничество.

Иллюстрации:

Нейво-Шайтанский историко-краеведческий музей.