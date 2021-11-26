НЕСТЕРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Нестеровский историко-революционный музей основателя Коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина в деревне Нестерово Вельского района Тверской области был открыт в тот памятный год, когда человечество отмечало 100-летие со дня рождения величайшего из своих сыновей.

В просторном доме с уютным конференц-залом, где в ленинские дни проводятся теоретические конференции и происходит прием в пионеры, размещена экспозиция «Ленин и Тверской край», основанная на работах, письмах, распоряжениях основателя Коммунистической партии и Советского государства.

Начинается экспозиция разделом «Тверская губерния в произведениях Ленина». Еще до революции В.И. Ленин тщательно изучал экономику Тверского края, используя для этого местные статистические издания. В классическом труде «Развитие капитализма в России» Владимир Ильич около 40 раз обращается к примерам из жизни Тверского, Кимрского, Калязинского, Корчевского и других уездов Тверской губернии. Давая глубокий анализ социально-экономического положения России после реформы 1861 года, В.И. Ленин среди губерний Нечерноземной зоны выделяет Тверскую, где особенно рельефно выявились черты капиталистического развития.

Он говорит о льноводстве в Тверской губернии, превращенном капиталом в «азартную игру», о разорении мелких земледельцев, пополняющих отряд «отхожих» рабочих, приводит в качестве классического примера капиталистической мануфактуры сапожный промысел в селе Кимры. В экспозиции представлены фотопортрет В.И. Ленина 1897 года - периода его работы над книгой, муляж первого издания «Развития капитализма в России», сборники статистических сведений о Тверской губернии за 1893-1894 годы, данные из которых были использованы Лениным.

После Великой Октябрьской социалистической революции Ленин не перестает интересоваться жизнью Тверского края. Так, познакомившись с книгой А.И. Тодорского «Год - с винтовкой и плугом», изданной к первой годовщине Советской власти, Владимир Ильич высоко оценивает хозяйственный опыт весьегонских большевиков.

В статье-отклике «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», комментируя слова Тодорского о привлечении буржуазии к социалистическому строительству, В. И. Ленин отмечал: «Это превосходное и глубоко правильное рассуждение следовало бы вырезать на досках и выставить в каждом совнархозе , продоргане. Ибо то, что поняли товарищи в захолустном Весьегонске, сплошь да рядом упорно не понимают советские работники столиц».

Впоследствии В.И. Ленин не раз обращался к книге Тодорского. Заинтересовавшись личностью автора, он дважды передавал через ходоков ему приветы и пожелания дальнейших успехов. В экспозиции - фото члена Весьегонского исполкома А.И. Тодорского, Муляж первого издания книги «Год - с винтовкой и плугом», фоторепродукция одной из ее страниц с пометками Владимира Ильича.

В.И. Ленин внимательно следил за первыми успехами тверских рабочих в социалистическом строительстве. В экспозиции - ленинская брошюра «Великий почин», где положительно оценивается первый коммунистический субботник в Твери, проходивший 31 мая 1919 года. Здесь же выставлены редкие фотографии, запечатлевшие участников первого субботника на станции Ржев-1 в 1921 году.

Не прошло незамеченным для В.И. Ленина и издание в Твери журнала «Наше хозяйство», первый номер которого вышел в апреле 1921 года. В проекте «Наказа от СТО местным советским учреждениям» Владимир Ильич ставит в пример деятельность тверских экономистов по изучению и освещению в печати хозяйственного опыта в период перехода к новой экономической политике. Экспонируются номер журнала «Наше хозяйство» и письмо Совета Труда и Обороны, подписанное Лениным, Тверскому губернскому экономическому совещанию о высылке в СТО материалов по экономическим вопросам.

Следующий раздел экспозиции рассказывает о соратниках В.И. Ленина, которые, принимая активное участие в революционном движении Тверской губернии оказали большое влияние на воспитание политического сознания тверского пролетариата. Посетители музея знакомятся с деятельностью Б.И. Зиновьева и А.И. Гусева.

Путиловский рабочий Борис Иванович Зиновьев был осужден вместе с Лениным по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Находясь в Твери, он организовал выпуск революционных прокламаций. Высланный за участие в студенческой стачке из Киева в Тверь Александр Иванович Гусев активно включился в социал-демократическую пропаганду среди рабочих. В 1902 году он стал одним из руководителей Тверского комитета РСДРП.

В Тверской организации РСДРП также работали такие видные деятели нашей партии, как Ц.С. Зеликсон-Бобровская, П.Ф. Куделли, К.Н. Громова-Самойлова и Л.М. Книпович. В течение нескольких лет на станцию Валдайка (ныне Лыкошино Болотовского района) на дачу к Книповичам приезжала Н.К. Крупская. Летом 1896 года Надежда Константиновна вынуждена была уничтожить хранившуюся там нелегальную литературу, так как за дачей было установлено наблюдение охранки.

В разделе экспозиции «Подписано Лениным» помещено письмо Владимира Ильича от 25 декабря 1918 года председателю Тверского губисполкома Д.А. Булатову с поручением расследовать жалобу учительницы В.С. Ивановой из Тверского уезда на притеснения со стороны Первитинского волостного комитета бедноты, где засели кулаки и черносотенцы. «...Надо публично выгнать этих черносотенцев и опубликовать листком по волости и по уезду,- пишет Ленин,- ибо обязательно приучить население к тому, что дельные жалобы имеют серьезное значение и приводят к серьезным результатам». Ответ Булатова сообщает, что расследование проведено и поручение выполнено.

Здесь же экспонируются письмо управляющего делами Совнаркома Н.П. Горбунова в Новоторжский уездный исполком, передающее просьбу В.И. Ленина не отбирать лошади у крестьянина Федора Шведова (он обратился с жалобой на самоуправство местных властей), и посланная по поручению Владимира Ильича телеграмма Новоторжскому уисполкому, предлагающая помочь вдове А.И. Бакунина, которая оказалась в бедственном положении.

Иллюстрации:

Нестеровский историко-революционный музей.