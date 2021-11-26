НЕФТЕЮГАНСКИЙ МУЗЕЙ
Историко-художественный музейный комплекс города Нефтеюганска.
Нефтеюганскому музею уже более 30 лет. В период с 1982 по 1989 годы на общественных началах, велась работа над созданием музея. В 1989 году был получен официальный статус городского краеведческого.
В 2007 году произошла реструктуризация учреждений музейного типа. Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс» объединил под своим началом «Музей реки Обь», Художественную галерею «Метаморфоза» и отдел по работе с ветеранами. В 2010 году в структуру вошло новое учреждение - «Культурно выставочный центр «Усть-Балык».
К основным направлениям музейной деятельности относятся научно-исследовательская, фондовая, экспозиционная, просветительская, методическая, культурно-образовательная деятельность. Общий объем фонда «Историко-художественного музейного комплекса» составляет более 36 тысяч единиц хранения. Нефтеюганский музей входит в реестр государственного музейного фонда Российской Федерации.
Иллюстрации:
Историко-художественный музейный комплекс города Нефтеюганска;
Галерея Метаморфоза;
Историко-художественный музейный комплекс г. Нефтеюганска;
Музей реки Обь.