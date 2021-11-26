НЕФТЕКАМСКИЙ МУЗЕЙ

Нефтекамский историко-краеведческий музей расположен в самом центре города.

Общая площадь составляет 1876,9 кв. метров. Более 10000 памятников материальной и духовной культуры хранится в экспозициях и фондах музея . Современный дизайн, удобное расположение богатых экспозиционных залов, уютный вестибюль создают благоприятную атмосферу для посетителей.

Музей имеет 5 экспозиционных залов: "Палеонтология и археология ", "Природа и животный мир", "Этнография народов Республики Башкортостан", "Боевая слава", "История города Нефтекамск " и два выставочных зала, в которых периодически экспонируются тематические, персональные, а также передвижные выставки.

Иллюстрации:

Нефтекамский историко-краеведческий музей.