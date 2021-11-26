В закладки
НЕФТЕКАМСКИЙ МУЗЕЙ
Нефтекамский историко-краеведческий музей расположен в самом центре города.
Общая площадь составляет 1876,9 кв. метров. Более 10000 памятников материальной и духовной культуры хранится в экспозициях и фондах музея. Современный дизайн, удобное расположение богатых экспозиционных залов, уютный вестибюль создают благоприятную атмосферу для посетителей.
Музей имеет 5 экспозиционных залов: "Палеонтология и археология", "Природа и животный мир", "Этнография народов Республики Башкортостан", "Боевая слава", "История города Нефтекамск" и два выставочных зала, в которых периодически экспонируются тематические, персональные, а также передвижные выставки.
Иллюстрации:
Нефтекамский историко-краеведческий музей.
256
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится