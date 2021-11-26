НАВЛИНСКИЙ МУЗЕЙ

Навлинский музей партизанской славы.

Основное внимание в экспозиции уделено подвигу навлинских партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны . Особенно впечатляет навлинское подполье, история которого во многом сходна с краснодонским.

Также музей предлагает раздел о своей знаменитой землячке, «чайке русской эстрады», Анастасии Вяльцевой. Здесь не только можно увидеть личные вещи певицы, но и услышать записи её неподражаемого голоса.

Навлинский музей партизанской славы был открыт в 1961 году, спустя 16 лет после окончания войны по инициативе бывших партизан. На территории Навлинского района в годы оккупации действовал 21 партизанский отряд (более 5000 человек). Часть района была освобождена от фашистов, и здесь была установлена Советская власть. Все 40 лет существования музея он является центром ветеранского движения партизан, организует их встречи, поездки, чествования и прочее.

Экспозиция имеет 2 отдела: 1) "Навлинский край в годы ВОВ"; 2) "Быт и культура края в конце XIX - начале XX века".

В 1993 году открыта экспозиция, посвященная А.Л.Вяльцевой, дворянам Масловым и их друзьям и знакомым С.И. Танееву, В.Е. Маковскому , Толстым и другим, К.Г. Паустовскому, Н.С. Лескову, жившим и творившим на навлинской земле.

Ведется поисковая работа и раскопки на местах боев, этнографические экспедиции, научно-исследовательская работа.

Иллюстрации:

Навлинский музей партизанской славы.