МУЗЕЙ ЗЕЙСКОЙ ГЭС

Музей истории строительства Зейской ГЭС.

История первенца дальневосточной гидроэнергетики в вещах, документах и деталях. На Зейской ГЭС работает уникальный музей . Его посетители могут не только взглянуть на редкие экспонаты, но и узнать о том, как могла выглядеть Зейская ГЭС, сложись история иначе.

Здание, в котором расположен музей истории строительства и эксплуатации Зейской ГЭС, находится практически у входа на территорию гидроузла. Первая цельная экспозиция, рассказывающая о вехах в сооружении первой крупной на Дальнем Востоке гидроэлектростанции, появилась к 15-летнему юбилею пуска первого гидроагрегата в 1990 году. Затем, в 2005-м, к очередному юбилею выставка была переделана и приобрела современный вид.

Музей разделен на две части и два уровня. Левая часть нижнего уровня рассказывает о строительстве Зейской ГЭС, а правая посвящена ее эксплуатации. На верхнем же уровне расположился макет гидроузла и портреты руководителей станции и главного строителя ГЭС, начальника управления «Зеягэсстрой», Героя социалистического труда Алексея Шохина, - рассказывает заведующая архивом и по совместительству главный музейщик Зейской ГЭС Нина Малиновская.

Значительная часть экспозиции рассказывает о подготовке к сооружению плотины - проведении в 1950-х годах прошлого века изыскательских работ, экспедиций в районе будущего гидроузла, разработке проекта. Тогда рассматривалось несколько вариантов. Плотина могла быть земляной, а могла быть массивно-бетонной. Однако в итоге выбрали вариант бетонной массивно-контрфорсной плотины. Для тех времен это был новаторский проект, точно так же как и тип гидротурбин, используемых на станции, - признается Нина Алексеевна.

Все собранные в музее документы уникальны, однако самые ценные - личные вещи гидростроителей и эксплуатационщиков. Среди них - факсимиле Юрия Грошникова бывшего когда-то заместителем директора по строительству и огромная блесна, подаренная бывшему директору ГЭС Станиславу Локтионову. Попасть в музей нетрудно, нужно лишь заранее прислать заявку с паспортными данными. «Денег за вход с посетителей мы не берем, и гостям всегда рады», - подчеркивают на Зейской ГЭС.

Иллюстрации:

Музей истории строительства Зейской ГЭС.