МУЗЕЙ ЯНКИ КУПАЛЫ

Музей Янки Купалы в селе Печищи.

На крутом берегу Волги внимание каждого привлекает здание оригинальной конструкции и старинной кладки - бывшая паровая мельница Торгового дома «Иван Оконишников и сыновья», архитектурный памятник постройки 1895 года. Вот уже более столетия это Печищинский комбинат хлебопродуктов.

На территории комбината в одном из зданий 28 мая 1975 года был открыт единственный в России мемориальный музей-квартира народного поэта Белоруссии Ивана Доминиковича Луцевича - Янки Купалы (1882-1942 годы). Здесь он жил в эвакуации с 13 ноября 1941 по 18 июня 1942 года. Отсюда по вызову Союза писателей СССР поэт уехал в творческую командировку в Москву, где 28 июня 1942 года трагически погиб.

В настоящее время музей состоит из мемориальной комнаты поэта, 4-х экспозиционных залов и лекционно-выставочного зала. Раздел экспозиции, посвященный Я. Купале, рассказывает о жизни и творчестве поэта. Широко представлены литографии, фотодокументы и издания произведений Купалы. В мемориальной комнате, где жил когда-то Я. Купала, можно увидеть личные вещи поэта: абажур, репродуктор, трость, чемодан, кровать, книги.

Экспозиция музея также подробно представляет историю села Печищи, основанного в 1600 году и развитие горного производства, зародившегося здесь в XVII веке. Развитие горного дела в Поволжье непосредственно связано с мировым историко-геологическим памятником, « музеем камня под открытым небом», особо охраняемой природной территорией «Печищинский геологический разрез».

В последние годы научные экспедиции разных стран следуют на этот уникальный памятник природы одна за другой. Особое место в экспозиции занимает история Торгового дома «Иван Оконишников и сыновья», строительство паровой мельницы (построенная в 1895 году, она была первой в Европе и крупнейшей в мире вальцовой - зерно мололи не жерновами, а вальцами, которые работали до недавних пор), а также биографии и судьбы ее владельцев - потомственных купцов, почетных граждан Казани.

Также подробно отражен период гражданской войны и жизнь в советское время.

Иллюстрации:

Музей Янки Купалы в селе Печищи.