МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР

Исторический музей восковых фигур. В связи с возросшей заинтересованностью человека к знаменитостям, желанием живого диалога, прикосновения к ним, появился жанр так называемой круглой пластики, создающий восковые фигуры.

Магическими скульптурами из воска занимались еще в Древних Греции и Риме. В Италии стали первыми создавать восковые фигуры умерших знаменитостей. Потом это увлечение перекочевало в Англию, Францию и Германию.

С начала семнадцатых веков восковые портреты делали и при жизни знаменитостей. А в восемнадцатом веке начали показывать фигуры из воска современников. Известнейший на весь мир музей мадам Тюссо был открыт в Париже в 1769 году.

А вот российское искусство создания восковых фигур появилось во времена Петра I, который первым привез в страну голову из воска. Уже под конец XIX века в России в нескольких городах имелись музеи восковых фигур (Москва, Одесса, Киев, Нижний Новгород, Калуга). После 1917 года про восковую деятельность забыли на долгое время, посвятив его путешествиям и общественному просвещению.

Питерская выставка с 19 восковыми фигурами впервые состоялась в 1990 году. С течением времени, в музее организовались целые группы восковых фигур, состоящих из 8 групп, в каждую из которых входят четко обозначенные региональные фигуры зарубежья, России и стран СНГ.

Все модели разделяются по коллекциям. Например, во всемирной истории можно посмотреть экспонаты библейского направления, созданные по сюжетам известных живописцев. Экспозиция «старые и новые мифы» представлена героями фэнтези и сказок. Кунсткамера чудес музея дает каждому из посетителей острые ощущения для посетителей, в которой имеются восковые фигуры людей, реально имеющих аномалии физического развития и находящихся в книге рекордов Гиннеса.

Ну и что вполне естественно, многообещающее название выставки «История казней и пыток 2000 лет» еще больше стала интересна посетителям. На сегодняшний день в Питерском музее восковых фигур имеется более 2 тысяч экспонатов по тематическим выставкам, некоторые из которых могут двигаться.

К тому же, музеем выпущено 5 экспонируемых выставок гигантских роботов. Все выставки музея часто посещаются и интересны в местах их дислокации - центральных музеях, выставочных залах парках отдыха и в крупных развлекательных комплексах. Выставки музея восковых фигур постоянно меняют тематику и потому так интересны посетителям.

Иллюстрации:

Исторический музей восковых фигур.