МУЗЕЙ УВД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Музей УВД Омской области - это творчество отдельных людей и целых подразделений Управления внутренних дел.

История Омской полиции представлена копиями архивных документов, подлинниками медалей, оружия. Фотографии, документы, форма, ордена, медали раскрывают историю милиции с 1917 года. Каждый посетитель находит свой интерес. Молодежь привлекает оружие, экспозиция о спецназе, Чечне, современной милиции. Одна из самых интересных экспозиций - Великая отечественная война.

Иллюстрации:

Музей УВД Омской области.