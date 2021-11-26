МУЗЕЙ ТУЛЬСКОГО КРАЯ

Музей военной истории Тульского края. Тула с гордостью носит звание города героя, присвоенное ей за мужество и стойкость при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецких войск под Москвой .

Однако и ранее, на протяжении всей своей многовековой истории Тула играла выдающуюся роль в военной истории России. Сначала в качестве пограничной крепости, затем как кузница оружия и родина целого ряда выдающихся полководцев и героев. В свою очередь, крупнейшие военные события оставляли неизгладимый след в истории Тульского края, давая потомкам солидный исторический материал для дальнейшего изучения.

Музей военной истории Тульского края - один из самых молодых музеев региона. Он был создан в декабре 2002 года. Главной целью, поставленной перед музеем, стало патриотическое воспитание, увековечение военно-исторических событий на территории Тульского края, героического подвига наших земляков в Великой Отечественной войне .

Задачами деятельности музея являются всестороннее изучение военной истории Тульского края, начиная с XVI века и по настоящее время, биографий и деятельности туляков - участников военных событий, а так же собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций по соответствующей тематике.

Иллюстрации:

Музей военной истории Тульского края.