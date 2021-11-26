МУЗЕЙ СЫКТЫВКАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей археологии и этнографии Сыктывкарского государственного университета. История музея тесно связана с историей развития университета.

Истоки формирования фондов музея - в 1973 году, когда в результате экспедиционных работ появилась первая археологическая коллекция.

Позднее начинает формироваться и этнографический фонд музея. Сейчас фонд археологии в совокупности насчитывает более 800 тысяч единиц хранения.

Многие археологические коллекции музея содержат уникальные по своему содержанию материалы, важные для понимания этнических и социальных процессов на Европейском Северо-Востоке в древности и средневековье. Фонд этнографии насчитывает на сегодняшний день в своем составе более 800 предметов, большая часть которых хронологически относится к началу - первой половине ХХ века, отдельные предметы могут быть датированы концом XIX века. Кроме того, музей обладает значительным Научным архивом и библиотекой. Экспозиция музея компактна, но довольно содержательна. Археологическая часть экспозиции построена по традиционному культурно-хронологическому принципу и акцентирует внимание на различных последовательно развивающихся культурных общностей. Представленные в экспозиции предметы культовой пластики, начиная с каменных фигурок эпохи бронзового века и заканчивая бронзовым литьем пермского звериного стиля, «рассказывают» о мифологических представлениях и самобытной духовной культуре древних обитателей северных земель.

Комплексно представленный этнографический материал раскрывает целостную картину традиционной материальной и духовной культуры коми-зырян . Поскольку музей учебный, одна из основных его функций - обеспечение наглядности в преподавании специфических дисциплин (археология, этнология, музееведение). Кроме того, большое внимание уделяется культурно-просветительской и воспитательной работе. В музее постоянно проводятся экскурсии как для студентов и школьников, так и для гостей столицы Республики Коми .

Иллюстрации:

Музей археологии и этнографии Сыктывкарского государственного университета;

Кичига;

Логотип музея;

Подиум Земледелие и животноводство;

Подиум Медная посуда;

Подиум Охота и рыболовство;

Секира парадная;

Экспозиция музея.