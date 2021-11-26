МУЗЕЙ СЛАВЫ ОМИЧЕЙ

Музейный комплекс воинской славы омичей.

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе объединённого историко-литературного музея и секции Комитета ветеранов Великой Отечественной войны в здании бывшего штаба 178-й Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии по улице Таубе, 7 был открыт филиал Омского государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс воинской славы омичей». На карте города появился новый музей Отечественной военной истории.

Первая экспозиция музея «Этот день Победы» была открыта 7 мая 1985 года. Формирование коллекций материалами о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Омским историко-краеведческим музеем началось с первых месяцев войны. Создание филиала краеведческого музея - музея тематически военной направленности - потребовало от сотрудников систематического и планомерного формирования коллекций по указанной теме.

Коллектив начал активную собирательскую работу среди бывших участников войны. Собранные предметы солдатского быта, награды, снаряжение, обмундирование, знаменная атрибутика, документы и фотографии стали основой для формирования коллекций личных архивов омичей-ветеранов. К 45-летию Победы в 1990 году в «Музейном комплексе воинской славы омичей» была создана экспозиция под открытым небом «Оружие Победы». На открытой площадке, прилегающей к музею, была размещена боевая техника времен Великой Отечественной войны - танки, самоходки, «Катюша», артиллерийские орудия.

В последующие годы шло активное формирование фондов музея и архивов участников войны. На сегодняшний день в «Музейном комплексе воинской славы омичей» хранится более 500 коллекций личных архивов ветеранов Великой Отечественной войны. Большая собирательская и исследовательская работа творческого коллектива музея, его совместная работа с Комитетом ветеранов войны позволили в последующие годы создавать новые выставки и экспозиции. Постепенно шло и формирование информационного банка данных благодаря биографическим справкам и воспоминаниям фронтовиков.

Со времени открытия первой экспозиции музея прошло 29 лет, поэтому перед творческой и авторской группой при создании новой экспозиции, посвященной 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была поставлена задача не просто обновить видеоряд в витринах, но суметь подать музейный материал, используя современные возможности художественных, аудио- и видеотехнических средств.

Разработка и реализация нового проекта принадлежит авторской группе: сотрудникам музея Л.А. Лупинас, Т.М. Назарцевой, Л.Г. Ермолиной, Л.П. Полоницкой, И.В. Томиловой, а также художникам О.П. Веревкиной, Т.Д. Ерофеевой и реставраторам А.В. Кривдову, Г.С. Гордынской. При разработке нового тематико-экспозиционного плана было принято решение о размещении в пяти залах музея предметного и документального видеоряда в соответствии с историческими событиями Отечественной и II Мировой войн в хронологическом порядке (с 1941 по 1945 годы), чтобы можно было проследить судьбы наших земляков - участников военных событий.

Новыми разделами экспозиции «Навечно в памяти» стали трагедия отступления и плена бойцов Красной армии, «Омск в годы войны» - работа тружеников тыла на эвакуированных предприятиях и в госпиталях, окончание II Мировой войны - война против милитаристской Японии , Парад Победителей в Москве 24 июня 1945 г., наградная система Великой Отечественной войны. Военная форма и снаряжение оккупантов, армии фашистской Германии , принесшей на нашу землю смерть и разрушения, представлены в первом зале музея. Все эти предметы были переданы в фонды непосредственными участниками военных действий.

Для того чтобы посетители музея могли окунуться в атмосферу того времени, были использованы современные художественные средства, декорирующие залы и витрины, манекены и восковые фигуры, обеспечивающие наглядность. В новой экспозиции представлены образцы стрелкового оружия Красной армии и армии Вермахта, боеприпасы, приборы, образцы экипировки и обмундирования, фронтового быта военнослужащих противоборствующих армий.

Фронтовая документальная фотосъемка того времени: оригинальные фотографии с негативов военного фотокорреспондента В.П. Кондратьева, фотографии, взятые из личных дел фронтовиков стали визуальным дополнительным оснащением экспозиции, наглядно иллюстрирующим историческую хронику военных действий. Для одиночных посетителей в залах музея размещены плазменные и сенсорные экраны. С их помощью посетители имеют возможность познакомиться с кинохроникой военного времени.

Новая экспозиция «Навечно в памяти» была создана при участии большого творческого коллектива музея, учреждений культуры и телевидения Омской области. История - это собрание фактов, которые основываются на документальных, изобразительных источниках. Семейные реликвии людей, переживших войну, постепенно становятся достоянием музеев. Их историческую значимость трудно переоценить. О войне не всё сказано. Впереди новые поиски и новые открытия.

Иллюстрации:

Музейный комплекс воинской славы омичей.