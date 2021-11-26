МУЗЕЙ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 годах XIX века» размещается на одной из старейших улиц города, бывшей Панской, в двух мемориальных зданиях середины XIX века.

В одном из них располагается документальная экспозиция, посвященная становлению и развитию народного образования в Симбирской губернии в 1860-1880-х годах. В другом - мемориальная экспозиция «Первого женского приходского училища», одной из первых начальных школ города. Ранее в этом здании размещались квартиры учительницы, надзирательницы и сторожа. На школьном дворе расположен гимнастический комплекс. На сегодняшний день это единственный в стране музей , рассказывающий об истории развития массовой и всесословной школы второй половины XIX века.

Иллюстрации:

Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 годах XIX века».